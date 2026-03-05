< sekcia Zahraničie
Magyar Zelenskému: Nikto sa nemôže vyhrážať Maďarom, ani vláde
Budapešť 5. marca (TASR)
Budapešť 5. marca (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar odkázal prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému, že žiadny zahraničný líder sa nemôže vyhrážať žiadnemu Maďarovi, a to ani členom odchádzajúcej vlády premiéra Viktora Orbána. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar reagoval na vyhlásenie Zelenského, v ktorom ukrajinský prezident vo štvrtok vyjadril nádej, že Orbán prestane blokovať finančnú podporu určenú Ukrajine, v opačnom prípade „poskytne ukrajinskej armáde adresu (maďarského) premiéra, aby sa s ním porozprávali“.
„Ukrajinský prezident sa vyhrážal premiérovi Viktorovi Orbánovi. Žiadny zahraničný štátny líder sa nemôže vyhrážať žiadnemu Maďarovi. Ani členom odchádzajúcej Orbánovej vlády, ani členom budúcej vlády strany TISZA,“ povedal na predvolebnom mítingu opozičný líder v juhomaďarskom meste Sarvaš. Magyar vyzval ukrajinského prezidenta, aby objasnil svoje slová, a ak to naozaj povedal, nech ich odvolá.
„Prelomíme ropnú blokádu a žiadna smrteľná hrozba ma od toho nemôže odradiť,“ reagoval Orbán na Facebooku. Premiér vyjadril názor, že Zelenského odkaz nebol adresovaný osobne jemu, ale Maďarsku, ktoré však podľa jeho slov nemožno vydierať. Podčiarkol, že ropa, ktorá by mala byť dodaná ropovodom Družba, patrí Maďarom a Ukrajina je povinná prepraviť ju.
Na odkaz ukrajinského prezidenta reagoval aj šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, podľa ktorého skutočnosť, že Zelenskyj sa prakticky vyhrážal premiérovi Orbánovi smrťou, presahuje všetky hranice.
