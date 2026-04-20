Magyar zverejnil mená nominovaných ministrov 16-členného kabinetu
V 16-člennom kabinete bude Anita Orbánová ministerkou zahraničných vecí, András Kármán ministrom financií a István Kapitány ministrom hospodárstva a energetiky.
Autor TASR
Budapešť 20. apríla (TASR) - Budúci maďarský premiér Péter Magyar v pondelok na tlačovej konferencii v Budapešti zverejnil mená siedmich ministrov vlády strany Tisza, ktorá v parlamentných voľbách 12. apríla získala dvojtretinovú väčšinu. S odvolaním sa na server tenyek.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar dodal, že ministrom zdravotníctva bude Zsolt Hegedűs, ministrom zodpovedným za životné prostredie László Gajdos, ministrom obrany bude Romulusz Ruszin-Szendi a ministrom zodpovedným za poľnohospodárske a potravinárske hospodárstvo Szabolcs Bóna.
Kandidáti na ministrov nominovanie prijali, zdôraznil predseda Tiszy, podľa ktorého v jeho vláde bude ďalej ako samostatný rezort úradu premiéra, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti, dopravy a investícií, školstva, sociálnych vecí, rozvoja vidieka, digitálnych a technologických záležitostí a ministerstvo kultúry, ktoré sa bude zaoberať vedou, športom, občianskou spoločnosťou, cirkvami a reguláciou médií.
