Pondelok 20. apríl 2026
Magyar zverejnil mená nominovaných ministrov 16-členného kabinetu

Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR/AP

V 16-člennom kabinete bude Anita Orbánová ministerkou zahraničných vecí, András Kármán ministrom financií a István Kapitány ministrom hospodárstva a energetiky.

Autor TASR
Budapešť 20. apríla (TASR) - Budúci maďarský premiér Péter Magyar v pondelok na tlačovej konferencii v Budapešti zverejnil mená siedmich ministrov vlády strany Tisza, ktorá v parlamentných voľbách 12. apríla získala dvojtretinovú väčšinu. S odvolaním sa na server tenyek.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar dodal, že ministrom zdravotníctva bude Zsolt Hegedűs, ministrom zodpovedným za životné prostredie László Gajdos, ministrom obrany bude Romulusz Ruszin-Szendi a ministrom zodpovedným za poľnohospodárske a potravinárske hospodárstvo Szabolcs Bóna.

Kandidáti na ministrov nominovanie prijali, zdôraznil predseda Tiszy, podľa ktorého v jeho vláde bude ďalej ako samostatný rezort úradu premiéra, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti, dopravy a investícií, školstva, sociálnych vecí, rozvoja vidieka, digitálnych a technologických záležitostí a ministerstvo kultúry, ktoré sa bude zaoberať vedou, športom, občianskou spoločnosťou, cirkvami a reguláciou médií.
Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise