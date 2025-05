Magyar zverejnil nahrávku, podľa ktorej sa Budapešť obracia k vojne

Budapešť 8. mája (TASR) - Predseda mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) a europoslanec Péter Magyar vo štvrtok zverejnil nahrávku prejavu ministra obrany Kristófa Szalay-Bobrovniczkého, z ktorej podľa Magyara vyplýva, že vláda premiéra Viktora Orbána už dlhšiu dobu klame. Namiesto mierových aktivít, ktoré navonok prezentuje, sa totiž budovaním armády v skutočnosti pripravuje na vojnu. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Piata Orbánova vláda sa rozhodla, že vybudujeme skutočne efektívnu, bojaschopnú maďarskú armádu. To znamená, že sa rozchádzame s našimi doterajšími mierovými aktivitami,“ hovorí v minútovej zvukovej nahrávke Szalay-Bobrovniczky.



Magyar, ktorý je najsilnejším oponentom Orbána, spresnil, že nahrávka vznikla v apríli 2023, teda viac ako rok po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny.



Minister obrany v nej vyhlásil, že v súlade s rozhodnutím maďarskej vlády „armáda prechádza z predchádzajúcej mierovej mentality do fáze nula na ceste k vojne“. Podľa slov Szalay-Bobrovniczkého tejto zmene poslúžil aj program omladenia maďarských ozbrojených síl z roku 2023.



Minister obrany požiadal o vykonanie uvedeného prechodu generálporučíka Gábora Böröndiho, ktorý bol následne v máji 2023 vymenovaný za náčelníka generálneho štábu maďarských ozbrojených síl. „Je mi cťou, že túto zodpovednosť prijal, a očakávam, že tento proces v plnej miere vykoná,“ dodal.



„Vláda Viktora Orbána je vládou klamstiev a vojny. Je koniec, musia odísť. Orbánovi ľudia klamali Maďarom o mieri, ale ukázalo sa, že našu úžasnú krajinu chcú zatiahnuť do vojny,“ komentoval záznam Magyar. Podľa neho minister obrany priznáva, ba dokonca hrdo vyhlasuje, že „to, o čom hovoria už roky, je len holou lžou“.



Podľa vyjadrenia predsedu strany TISZA záznam objasňuje, prečo bol vtedajší náčelník generálneho štábu Romulusz Ruszin-Szendi náhle odvolaný a zároveň stavia do iného svetla bezprecedentné vojensko-priemyselné investície a medzinárodné kroky Orbánovej vlády.



„Ukázalo sa tiež, že zatiaľ čo Orbánova vláda už roky hovorí o ochrane maďarského ľudu, je to práve ona, ktorá je schopná obetovať bezpečnosť vlastných občanov za peniaze a moc. Toto nie je politická chyba. Toto je zločin. Zločin, za ktorý niet a nikdy nebude odpustenie,“ uzavrel Magyar.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás na pravidelnej tlačovej konferencii na otázku servera hvg.hu v súvislosti s touto nahrávkou povedal iba toľko, že nič sa nedeje, niet o čom hovoriť.



„Budujem armádu pripravenú na ozbrojenú ochranu Maďarska, pretože k mieru je potrebná sila!“ uviedol na sociálnej sieti Facebook minister obrany krátko po tom, čo Magyar zverejnil záznam.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)