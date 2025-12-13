< sekcia Zahraničie
Magyar zverejnil správu o zneužívaní detí v štátnych zariadeniach
Od svojho návratu k moci v roku 2010 Orbán tvrdí, že svojou politikou kladie dôraz na ochranu detí, no za uplynulé roky sa jeho vláda topí vo viacerých škandáloch.
Budapešť 13. decembra (TASR) - Hnev voči vláde maďarského premiéra Viktora Orbána by sa mohol ďalej stupňovať po tom, ako opozícia v piatok zverejnila správu z prieskumu v období od júla do novembra 2021, ktorá odhaľuje viac než 3000 prípadov podozrení zo zneužívania detí v štátnych zariadeniach, čo predstavuje viac ako pätinu mladistvých v štátnej starostlivosti, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Od svojho návratu k moci v roku 2010 Orbán tvrdí, že svojou politikou kladie dôraz na ochranu detí, no za uplynulé roky sa jeho vláda topí vo viacerých škandáloch, ktoré sa týkajú zneužívania mladistvých.
Pred jarnými voľbami sa maďarský premiér ocitol v bezprecedentnej situácii, keď opozičná strana TISZA Pétera Magyara vedie v prieskumoch volebných preferencií.
Podľa správy, ktorú zverejnil Magyar, sa obeťou sexuálneho zneužívania v štátnych zariadeniach stalo viac než 320 detí, pričom v 77 prípadoch išlo o zneužitie zo strany dospelých osôb.
Prieskumu sa zúčastnilo 507 zo 676 zamestnancov takýchto zariadení. Respondenti sa sťažovali aj na políciu či prokuratúru, pretože v mnohých prípadoch bolo vyšetrovanie zastavené bez vznesenia obvinenia z dôvodu nedostatočných dôkazov, a to najmä v prípadoch, ktoré sa týkali sexuálneho zneužívania. Traja zo šiestich autorov 47-stranovej správy potvrdili pre agentúru AFP, že na správe pracovali.
„Orbánova vláda definitívne zlyhala,“ napísal Magyar na sociálnej sieti.
Maďarská vláda tvrdí, že v súvislosti s podozreniami zo zneužívania detí podnikla opatrenia, pričom podľa ministerstva vnútra predmetnú správu postúpili príslušným orgánom už v roku 2022.
Maďarská vláda nariadila policajný dohľad vo všetkých nápravnovýchovných ústavoch pre mladistvých po zverejnení nových podozrení zo zneužívania v budapeštianskej polepšovni na ulici Szőlő, ktorá sa zmieta v škandáloch. Polícia vzala do väzby už štyroch zamestnancov tohto zariadenia, uvádza AFP.
Začiatkom tohto týždňa Magyar vyzval ľudí, aby sa zúčastnili na sobotňajšom zhromaždení v Budapešti a „spoločne sa za deti postavili“.
