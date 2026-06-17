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Magyara okrem summitu v Bruseli čaká rokovanie s Ficom a schôdzka V4

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Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR/AP

Diskutovať budú okrem iného o nasledujúcom rozpočte EÚ, ktorý má byť predložený v roku 2028, o európskej konkurencieschopnosti a o Ukrajine.

Autor TASR
Budapešť 17. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar vo štvrtok v Bruseli popri svojej prvej účasti na summite Európskej únie vo funkcii premiéra absolvuje viaceré rokovania, vrátane schôdzky so slovenským premiérom Robertom Ficom. Upozornil na to v stredu server index.hu, ktorý dodáva, že lídri Vyšehradskej štvorky (V4) budú prvýkrát po mnohých rokoch osobne rokovať pred samotným summitom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Po marcovom summite EÚ sa hlavy štátov a vlád členských štátov Únie stretnú vo štvrtok v úvode dvojdňového summitu. Diskutovať budú okrem iného o nasledujúcom rozpočte EÚ, ktorý má byť predložený v roku 2028, o európskej konkurencieschopnosti a o Ukrajine.

Magyar na minulotýždňovej tlačovej konferencii uviedol, že v Bruseli absolvuje bilaterálne rokovania so slovenským premiérom Robertom Ficom a zúčastní sa aj na predsummitových konzultáciách členských štátov, ktoré odmietajú nelegálnu migráciu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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