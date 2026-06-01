Magyara v utorok prijme v Berlíne Merz a v stredu v Paríži Macron
Autor TASR
Budapešť 1. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar odcestuje v utorok na oficiálne návštevy Nemecka a Francúzska. S odvolaním sa na server mfor.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar uviedol, že v utorok odcestuje na pozvanie nemeckého kancelára Friedricha Merza do Berlína, kde s ním bude viesť bilaterálne rokovania.
Popoludní odletí z nemeckej metropoly do Paríža na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a okrem Macrona sa stretne aj s predsedníčkou francúzskeho Národného zhromaždenia Yaël Braunovou-Pivetovou.
Maďarský premiér sa do Maďarska vráti v stredu večer. Vo štvrtok bude zasadať maďarská vláda, dodal Magyar.
Prvé tri zahraničné cesty nového premiéra Magyara po víťazstve v aprílových parlamentných voľbách smerovali do Varšavy, Viedne a Bruselu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
