Magyara vo štvrtok prijme talianska premiérka Meloniová
Autor TASR
Budapešť 6. mája (TASR) - Dezignovaný maďarský premiér Péter Magyar sa vo štvrtok dopoludnia stretne v Ríme s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Bez ďalších podrobností to v stredu oznámil na sieti Facebook, informuje TASR.
Stretnutie, ktoré sa podľa plánu uskutoční o 10.00 h SELČ v sídle talianskej premiérky v paláci Chigi, potvrdila aj jej kancelária na svojej webovej stránke. O možných témach rokovaní sa ani jedna strana nezmienila.
Záujem o schôdzku vyjadril Magyar už na tlačovej konferencii, ktorú usporiadal deň po víťazstve jeho strany Tisza v aprílových parlamentných voľbách. Vtedy zdôraznil, že aj keď Meloniová mala dobré osobné vzťahy s končiacim maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorého vo voľbách podporila, nie je dôvod s ňou nespolupracovať.
Podľa maďarských médií Magyar odcestoval do Talianska už skôr tento týždeň, aby sa zúčastnil na medzinárodnom filmovom festivale, kde bude uvedený dokumentárny film o strane Tisza s názvom Jarný vietor. Prísahu ako premiér zloží v sobotu 9. mája.
