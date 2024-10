Magyarova TISZA sa v prieskumoch dostala mierne pred vládnuci Fidesz

Budapešť 25. októbra (TASR) - V uplynulých dňoch boli zverejnené prvé výsledky prieskumov verejnej mienky, v ktorých je maďarská mimoparlamentná strana TISZA pred vládnym Fideszom. Podľa servera hang.hu však ide iba o tesný náskok, ktorého hodnota nepresahuje štatistickú chybu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Politológ Gábor Török na svojom blogu na Facebooku upozornil na skutočnosť, že je to prvýkrát v uplynulých 18 rokoch, čo prieskum verejnej mienky nameral väčšiu podporu opozičnej strane ako Fideszu. Predtým sa niečo také stalo iba v prípade spoločnej kandidátky opozičných strán na jeseň 2021, keď prieskumy niektorých inštitútov namerali vyššiu podporu pre opozíciu ako Fidesz.



Server podotýka, že inštitúty v súčasnosti nemajú ľahkú prácu pri prieskumoch, pričom niektoré z nich majú stranícke väzby, preto ich merania len zriedka zodpovedajú realite.



"Zdá sa, že v Maďarsku sú podľa výsledkov prieskumov verejnej mienky dve reality politického vývoja. Jednou je, že TISZA dobehla Fidesz, a druhou je, že Fidesz stále výrazne vedie, ako to bolo v júnových voľbách do Európskeho parlamentu," cituje hang.hu Töröka, ktorý však dodal, že obe reality naraz nemôžu platiť.



Výraznú podporu Fideszu nameral vláde blízky inštitút Nézőpont. Podľa jeho výsledkov zverejnených vo štvrtok mal Fidesz 36-percentnú podporu a stranu TISZA preferovalo 25 percent opýtaných.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)