PRIESKUM: Magyarova TISZA vedie pred Orbánovým Fideszom

Budapešť 1. augusta (TASR) - Maďarská mimoparlamentná strana TISZA vedená europoslancom Péterom Magyarom vedie v aktuálnom prieskume verejnej mienky inštitútu Republikon pred blokom vládnych strán Fidesz-KDNP o päť percentuálnych bodov. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Z výsledkov telefonického reprezentatívneho prieskumu na vzorke 1000 respondentov vykonaného v období od 23. do 29. júla vyplýva, že TISZU by volilo 30 percent a Fidesz-KDNP 25 percent Maďarov. Preferencie sa v prípade dvojice najsilnejších strán prakticky nezmenili.



Okolo päťpercentného prahu vstupu do parlamentu sa pohybujú ešte strany Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), Demokratická koalícia (DK) a Maďarská strana dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), pričom prvé dva subjekty podporilo v júli šesť percent a poslednú päť percent respondentov.



Premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán 11. júna vyhlásil, že všetky prieskumy, v ktorých TISZA vedie pred Fideszom, sú nedôveryhodné, pričom však inštitúty blízke vláde už mesiace nezverejnili žiadny prieskum preferencií, poznamenal server atv.hu. Priemer výsledkov prieskumov zverejnených v uplynulom štvrťroku ukazuje, že v kategórii rozhodnutých voličov by TISZU volilo 45 percent a Fidesz 36 percent Maďarov, dodal tento server.











