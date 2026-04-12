Magyarovi blahoželali k volebnému víťazstvu Starmer i Meloniová
Toto je historická chvíľa, nielen pre Maďarsko, ale aj pre európsku demokraciu, napísal britský premiér.
Autor TASR
Londýn/Rím/Budapešť 12. októbra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v nedeľu zablahoželal predsedovi maďarskej opozičnej strany TISZA Péterovi Magyarovi k jeho víťazstvu nad stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána v maďarských parlamentných voľbách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Toto je historická chvíľa, nielen pre Maďarsko, ale aj pre európsku demokraciu,“ napísal v príspevku na platforme X. „Teším sa na spoluprácu s vami v záujme bezpečnosti a prosperity oboch našich krajín,“ dodal britský premiér.
Aj talianska premiérka Giorgia Meloniová v nedeľu zablahoželala Magyarovi k jeho „jasnému volebnému víťazstvu“, prisľúbila mu pokračujúcu spoluprácu zo strany svojej krajiny a zaželala mu úspech, píše AFP.
„Ďakujem svojmu priateľovi Viktorovi Orbánovi za intenzívnu spoluprácu v priebehu rokov a viem, že bude naďalej slúžiť svojmu národu, a to aj z opozície,“ uviedla Meloniová v príspevku na sieti X.
„Taliansko a Maďarsko sú národy spojené hlbokým priateľským putom a som si istá, že budeme naďalej konštruktívne spolupracovať v záujme našich národov a riešiť spoločné výzvy na európskej a medzinárodnej úrovni,“ dodala.
Po sčítaní takmer 92 percent hlasov v maďarských parlamentných voľbách získa strana TISZA v prepočte 138 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu. Orbánov Fidesz má priebežne 54 mandátov a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sedem mandátov.
„Toto je historická chvíľa, nielen pre Maďarsko, ale aj pre európsku demokraciu,“ napísal v príspevku na platforme X. „Teším sa na spoluprácu s vami v záujme bezpečnosti a prosperity oboch našich krajín,“ dodal britský premiér.
Aj talianska premiérka Giorgia Meloniová v nedeľu zablahoželala Magyarovi k jeho „jasnému volebnému víťazstvu“, prisľúbila mu pokračujúcu spoluprácu zo strany svojej krajiny a zaželala mu úspech, píše AFP.
„Ďakujem svojmu priateľovi Viktorovi Orbánovi za intenzívnu spoluprácu v priebehu rokov a viem, že bude naďalej slúžiť svojmu národu, a to aj z opozície,“ uviedla Meloniová v príspevku na sieti X.
„Taliansko a Maďarsko sú národy spojené hlbokým priateľským putom a som si istá, že budeme naďalej konštruktívne spolupracovať v záujme našich národov a riešiť spoločné výzvy na európskej a medzinárodnej úrovni,“ dodala.
Po sčítaní takmer 92 percent hlasov v maďarských parlamentných voľbách získa strana TISZA v prepočte 138 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu. Orbánov Fidesz má priebežne 54 mandátov a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sedem mandátov.