Mahdí vyzval protestujúcich, aby umožnili návrat k normálnemu životu

Bagdad 9. novembra (TASR) - Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí v sobotu vyhlásil, že protesty sú síce dôležité pre dosahovanie politickej reformy, avšak život v krajine sa teraz musí vrátiť k normálu. Informovala o tom agentúra Reuters.



V Iraku protestujú už niekoľko týždňov desaťtisíce ľudí a desiatky ich zahynuli pri zrážkach s bezpečnostnými silami. Demonštranti žiadajú reformu politického systému a kritizujú korupciu vládnucej elity, dominujúcej v krajine od zvrhnutia Saddáma Husajna v roku 2003.



Podľa agentúry AFP začali v sobotu iracké bezpečnostné sily "vypratávať" hlavné miesta protestov v Bagdade i ďalších mestách - po tom, ako sa politickí lídri dohodli, že budú podporovať súčasnú vládu všetkými prostriedkami vrátane sily.



"Väčšina šéfov hlavných blokov na stretnutí súhlasila, že podržia Abdal Mahdího a zachovajú si moc výmenou za reformy týkajúce sa korupcie a ústavné zmeny," povedal pre AFP vysokopostavený zdroj z jednej zo strán, ktoré mali na schôdzke lídrov zastúpenie.



"Zhodli sa, že ukončia protesty všetkými možnými prostriedkami a znova sprístupnia mosty a uzavreté ulice," dodal zdroj.



Premiér medzitým v súvislosti s požiadavkami protestujúcich priznal, že politické strany urobili za posledných 16 rokov "mnohé chyby".



"Protesty pomohli a budú pomáhať v tlaku na politické skupiny, na vládu... aby sa reformovali a prijali zmenu. Avšak pokračujúce protesty musia umožniť návrat k normálnemu životu, čo povedie k splneniu oprávnených požiadaviek," uviedol Abdal Mahdí vo vyhlásení.



Premiér, ktorý už počas prvej vlny demonštrácií v októbri avizoval rad reforiem, v sobotu dodal, že v "najbližších dňoch" budú oznámené nové volebné reformy. Vláda a súdnictvo podľa neho budú pokračovať vo vyšetrovaní všetkých úmrtí súvisiacich s protestmi a "stíhať všetkých, ktorí útočia, unášajú alebo zatýkajú" v rozpore so zákonom.



Pri protestoch, ktoré sa začali v Bagdade 1. októbra a rýchlo sa rozšírili do južných provincií Iraku, bolo zabitých vyše 280 ľudí. Bezpečnostné sily naďalej používajú proti demonštrantom ostrú muníciu - okrem kanistrov so slzotvorným plynom a omračujúcich granátoch odpaľovaných priamo na protestujúcich.



Bezpečnostné sily v sobotu okrem iného znova získali kontrolu nad troma mostmi nad riekou Tigris v Bagdade, ktoré čiastočne obsadili protivládni protestujúci.



"Po tom, ako nás vyhnali z mosta, na nás začali hádzať omračujúce granáty," povedal jeden z demonštrantov, ktorí naďalej okupujú najjužnejší z bagdadských mostov, ktorí je najbližšie k ústrednému miestu protestov na námestí Tahrír.



V šiitskom svätom meste Karbalá zhoreli stany protestujúcich po tom, ako na nich bezpečnostné sily vypálili horúce kanistre slzotvorného plynu. A v juhoirackom meste Basra rozohnali tábor demonštrantov pred ústredím provinčnej správy. O život tam podľa zdravotníckych zdrojov prišli traja ľudia a desiatky utrpeli zranenia.