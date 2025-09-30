< sekcia Zahraničie
Mahmoodová: Británia plánuje prísnejšie pravidlá pre pobyt migrantov
Autor TASR
Londýn 30. septembra (TASR) - Británia plánuje sprísniť pravidlá pre migrantov, ktorí sa chcú v krajine natrvalo usadiť. Podľa ministerky vnútra Shabany Mahmoodovej budú musieť preukázať svoj prínos pre spoločnosť, vrátane ovládania angličtiny na „vysokej úrovni“, informuje TASR.
Podľa agentúry Reuters ide o súčasť vládnej snahy zmierniť rastúcu popularitu strany Reform UK, ktorá presadzuje prísnejší prístup k imigrácii a prinútila Labouristickú stranu premiéra Keira Starmera sprísniť viaceré politiky.
V súčasnosti môže väčšina migrantov po piatich rokoch pobytu v Británii požiadať o status, ktorý im umožňuje trvalo žiť v krajine. Mahmoodová uviedla, že vláda zvažuje, aby ho mohli získať iba tí, ktorí platia sociálne odvody, majú čistý register trestov a ovládajú angličtinu, napísala BBC.
„Čas strávený v krajine sám osebe nestačí. Musíte si zaslúžiť právo tu žiť,“ vyhlásila ministerka. Konzultácie o tomto návrhu by sa mali začať ešte tento rok. Mahmoodová doplnila, že niektorým ľuďom, ktorí v Británii žijú viac ako desať rokov, môže byť aj naďalej zamietnuté povolenie ostať v krajine, ak nesplnia nové kritériá.
Podľa Reuters patrí imigrácia medzi najdôležitejšie témy pre britských voličov. Podľa prieskumov v súčasnosti najúspešnejšia strana Reform UK zaradila tému migrácie na prvé miesto svojho programu. Jej líder Nigel Farage označuje nelegálnu migráciu cez Lamašský prieliv za „inváziu“. Do Británie sa takto na malých člnoch od začiatku roka dostalo viac ako 30.000 ľudí, vyplýva z údajov ministerstva vnútra.
