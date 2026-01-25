< sekcia Zahraničie
Mahmoodová chce vytvoriť britskú FBI na boj proti národnej kriminalite
Kompletné návrhy predloží parlamentu v pondelok.
Autor TASR
Londýn 25. januára (TASR) - Británia vytvorí Národnú policajnú službu, ktorá bude ekvivalentom amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), oznámila to v nedeľu britská ministerka vnútra Shabana Mahmoodová. Národná polícia prevezme vedenie pri komplexných vyšetrovaniach, ako podvody, zneužívanie detí na internete, zločinecké gangy či boj proti terorizmu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
„Vytvoríme Národnú policajnú službu - britský ekvivalent FBI - na boj proti národnej a medzinárodnej kriminalite. Aby miestne zložky mohli chrániť svoju komunitu, a národná polícia mohla chrániť nás všetkých,“ napísala na sieti X Mahmoodová.
Národná policajná služba zjednotí činnosť existujúcich agentúr, napríklad tých zaoberajúcich sa terorizmom a kriminalitou, ako aj regionálne jednotky organizovaného zločinu v Anglicku a Walese. Podľa stanice BBC pre ňu zakúpia novú technológiu ako je systém na rozpoznávanie tvárí.
„Niektoré miestne zložky nemajú dostatok zručností alebo prostriedkov, ktoré potrebujú na boj proti komplexným moderným zločinom ako podvody, zneužívanie detí na internete alebo organizované zločinecké gangy,“ uviedla.
Nový orgán podľa nej priláka „talenty svetovej úrovne“ a pomôže udržať náklady pod kontrolou tým, že sa presunie obstarávanie do jednej národnej zložky.
Kompletné návrhy predloží parlamentu v pondelok. Ďalšie očakávané zmeny zahŕňajú zníženie počtu policajných síl v Anglicku a Walese a zmeny v spôsobe náboru a riadenia policajtov. BBC informuje, že policajné zložky sa majú znížiť zo súčasných 43 na 12.
„Vytvoríme Národnú policajnú službu - britský ekvivalent FBI - na boj proti národnej a medzinárodnej kriminalite. Aby miestne zložky mohli chrániť svoju komunitu, a národná polícia mohla chrániť nás všetkých,“ napísala na sieti X Mahmoodová.
Národná policajná služba zjednotí činnosť existujúcich agentúr, napríklad tých zaoberajúcich sa terorizmom a kriminalitou, ako aj regionálne jednotky organizovaného zločinu v Anglicku a Walese. Podľa stanice BBC pre ňu zakúpia novú technológiu ako je systém na rozpoznávanie tvárí.
„Niektoré miestne zložky nemajú dostatok zručností alebo prostriedkov, ktoré potrebujú na boj proti komplexným moderným zločinom ako podvody, zneužívanie detí na internete alebo organizované zločinecké gangy,“ uviedla.
Nový orgán podľa nej priláka „talenty svetovej úrovne“ a pomôže udržať náklady pod kontrolou tým, že sa presunie obstarávanie do jednej národnej zložky.
Kompletné návrhy predloží parlamentu v pondelok. Ďalšie očakávané zmeny zahŕňajú zníženie počtu policajných síl v Anglicku a Walese a zmeny v spôsobe náboru a riadenia policajtov. BBC informuje, že policajné zložky sa majú znížiť zo súčasných 43 na 12.