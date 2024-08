Mahmúd Abbás bude v Rusku hovoriť s Putinom o vojne v Pásme Gazy

Moskva 11. augusta (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v pondelok pricestuje do Ruska. S tamojším prezidentom Vladimirom Putinom bude hovoriť o vojne v Pásme Gazy, uviedol v nedeľu palestínsky veľvyslanec v Moskve. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.



"Budú hovoriť o úlohe Ruska a o tom, čo sa dá urobiť. Sme vo veľmi zložitej situácii a Rusko je krajina, ktorá je nám blízka. Potrebujeme spolu konzultovať," uviedol palestínsky veľvyslanec, ktorý dodal, že prezidenti sa stretnú v utorok. Abbás bude v Rusku do stredy.



Rusko sa roky usilovalo vyvažovať vzťahy so všetkými hlavnými aktérmi na Blízkom východe vrátane Izraela a Palestínčanov. Avšak od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas a ruskej invázie na Ukrajinu sa Putin priblížil k izraelským nepriateľom Hamasu a Iránu, píše AFP.



Kremeľ opakovane kritizoval izraelskú reakciu na útok militantov na juh Izraela zo 7. októbra minulého roka a vyzval na zdržanlivosť.



V Pásme Gazy vládne od roku 2007 islamistické hnutie Hamas. Abbásov konkurenčný sekulárny a umiernený Fatah zase ovláda Palestínsku samosprávu, ktorá má čiastočnú kontrolu nad Izraelom okupovaným Západným brehom Jordánu (Predjordánsko).