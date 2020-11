Maia Sanduová chce ako prezidentka dostať Moldavsko z izolácie

Kišiňov 25. novembra (TASR) – Maia Sanduová, ktorá nedávno zvíťazila v prezidentských voľbách v Moldavsku, chce presadzovať vyváženú zahraničnú politiku, aby sa jej krajina dostala z izolácie. Na svojom stredajšom brífingu Sanduová zdôraznila, že to bude jedna z priorít jej pôsobenia vo funkcii hlavy štátu.



Podľa agentúry TASS Sanduová informovala, že už krátko po voľbách dokázali dostať zahraničnú politiku Moldavska z kómy. Prioritou jej tímu je urobiť z Moldavska európsku krajinu, ktorá bude mať plodné, pragmatické a vzájomne výhodné vzťahy s partnermi v zahraničí – na západe aj na východe.



Po nástupe do funkcie sa ako s prvými stretne s prezidentmi Rumunska a Ukrajiny, Klausom Iohannisom a Volodymyrom Zelenským. Zdôraznila, že zahraničná politika by mala slúžiť záujmom obyvateľov, pričom poznamenala, že v tejto fáze sú hlavnými cieľmi medzinárodnej spolupráce boj proti pandémii a sprievodnej hospodárskej kríze.



Ďalšou je z jej priorít bude boj proti korupcii. Schváli nové zloženie Najvyššej bezpečnostnej rady, ktorá sa potom bude prioritne venovať závažným prípadom, okrem iného aj nelegálnemu financovaniu politických strán.



V rámci snáh o prekonanie krízy v ekonomike a zdravotníctve chce v mene Moldavska v zahraničí požiadať o pomoc v podobe prístrojov na umelú ventiláciu pľúc, mobilných röntgenov, tomografov a o chýbajúce lieky na resuscitáciu, ale aj o testy na koronavírus či osobné ochranné prostriedky pre zdravotníkov.



Ako dodala agentúra TASS, moldavský ústavný súd dostal v utorok záverečnú správu ústrednej volebnej komisie o výsledkoch prezidentských volieb, za ktorých víťaza bola vyhlásená proeurópska politička Maia Sanduová.



Ústavní sudcovia musia teraz do desiatich dní rozhodnúť o zákonnosti prezidentských volieb. Svoje rozhodnutie však nesmú zverejniť skôr, ako budú známe verdikty súdov vo veci námietok týkajúcich sa volieb.



Podľa ústrednej volebnej komisie Sanduovú volilo 57,75 percenta Moldavcov, zatiaľ čo úradujúceho prezidenta Igora Dodona podporilo 42,25 percenta hlasujúcich.



Dodonovo funkčné obdobie sa končí 23. decembra. Sanduovej inaugurácia by sa mala uskutočniť 24. alebo 25. decembra.