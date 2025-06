MÁJ V ČESKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Na snímke český prezident Petr Pavel. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Bratislava/Praha 1. júna (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša májový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.- Na pražskom letisku Václava Havla pristálo lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pražský hrad počas väčšiny dňa uzavreli. Do poslednej chvíle sa tajilo, koho prezident prijme. Okolnosti prípravy návštevy však naznačovali, že ide o Zelenského. Český prezident Petr Pavel s manželkou Evou privítali Zelenského a jeho manželku Olenu na Pražskom hrade. Hlavy oboch štátov hovorili o vývoji situácie na Ukrajine, výhľade mierových rokovaní, ale aj možnostiach povojnovej obnovy, na ktorých sa Česko chce podieľať. Pavel zdôraznil, že ak by Rusko vo vojne uspelo, malo by to negatívne dôsledky aj priamo pre Česko a tiež, že Praha bude podporovať Ukrajinu v jej ambíciách na členstvo v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii.- Druhý deň návštevy v Českej republike odštartoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Poslaneckej snemovni, kde ho prijala predsedníčka Markéta Pekarová Adamová. Následne rokoval so zástupcami vedenia dolnej komory českého parlamentu. Zelenskyj sa po ňom poďakoval Česku za podporu, obzvlášť za muničnú iniciatívu. Pekarová Adamová zase ocenila statočnosť Ukrajincov a Zelenského uistila ho o tom, že ČR bude jeho krajinu naďalej podporovať, a to vojensky aj humanitárne.- Do Česka zavítal aj belgický kráľ Filip. Dvojdňová návšteva sa začala oficiálnou ceremóniou na Pražskom hrade s vojenskými poctami. Pri tejto príležitosti mu prezident Pavel odovzdal vyznamenanie - Rad Bieleho leva občianskej skupiny I. triedy - za významný prínos v oblasti posilnenia priateľských vzťahov Belgicka a Česka, najmä posilnenia povedomia o spoločnom boji za slobodu.— Rada Českej televízie odvolala z postu generálneho riaditeľa ČT Jana Součka. V tejto funkcii bol od októbra 2023. V tajnej voľbe za Součkovo odvolanie hlasovalo 15 zo 17 členov rady, dvaja boli proti. Ešte pred hlasovaním prijala rada uznesenie, že generálny riaditeľ ju neinformoval o dôležitých záležitostiach, pritom ich oznamoval médiám. Okrem iného tvrdil, že ho vydierali dvaja členovia rady v dvoch rôznych záležitostiach.- Krajský súd v Brne dočasne zablokoval podpis zmluvy o výstavbe dvoch blokov jadrovej elektrárne Dukovany medzi českým štátom a juhokórejskou spoločnosťou Korea Hydro & Nuclear Power. Brniansky súd vydaním predbežného opatrenia vyhovel žalobe francúzskej energetickej firmy EDF proti rozhodnutiu Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže, podľa ktorého bol tender na dostavbu Dukovian v poriadku. Predseda Národnej rady SR Richard Raši a predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová diskutovali v Prahe o ďalšom rozvoji spolupráce medzi parlamentmi svojich krajín. Chystá sa podpis dokumentov k cezhraničnej spolupráci, v oblasti zdravotníctva a k spolupráci policajných zborov.- Herec Jiří Bartoška zomrel vo veku 78 rokov. V uplynulom období bojoval s rakovinou. Značnú časť života strávil aj prácou pre karlovarský filmový festival, na ktorého čele bol 26 rokov. Za túto dobu sa mu podarilo festival vrátiť medzi celosvetovú elitu. Spolu s Evou Zaoralovou získal v roku 2017 Českého leva za mimoriadny prínos pre českú kinematografiu.a - Prezident Pavel vyhlásil, že žiaden členský štát EÚ by nemal mať právo paralyzovať Úniu ako celok a znemožniť tak presadzovanie jej zásadných záujmov, napríklad pomoc napadnutej Ukrajine. Európa sa podľa neho dokáže pod tlakom zjednotiť a efektívne fungovať. Napriek tomu považuje za potrebný pružnejší rozpočet aj rozhodovacie mechanizmy, ktoré umožnia včas reagovať na meniacu sa realitu.- Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu sa uskutočnia 3. a 4. októbra. Termín, o ktorom rozhodol český prezident, oznámila jeho kancelária.- Česko je podľa premiéra Petra Fialu pripravené rokovať o usporiadaní Grant Départ, teda úvodnej etapy prestížnych cyklistických pretekov Tour de France. ČR by sa podľa neho tiež mohla podieľať na usporiadaní futbalových majstrovstiev Európy. Tento rok krajina usporiada majstrovstvá Európy basketbalistiek, majstrovstvá sveta florbalistiek a do Brna sa vrátia preteky MotoGP, teda MS cestných motocyklov.- Novým slovenským veľvyslancom v Česku sa oficiálne stal akademik a filozof Martin Muránsky. Prezident ČR od neho na Pražskom hrade prevzal poverovacie listiny. Muránsky je v Prahe od začiatku apríla, keď vo funkcii skončila diplomatka Ingrid Brocková. Vzťah Čechov k Slovensku sa podľa prieskumu STEM výrazne zhoršil. Kým v minulosti ho Česi hodnotili pravidelne najlepšie, v najnovšom prieskume SR klesla na desiate miesto. Zhoršilo sa aj hodnotenie slovenskej hlavy štátu, a to až o 30 percentuálnych bodov. STEM však upozornil, že vzťah Čechov k Slovákom sa príliš nezmenil a výsledky prieskumu súvisia zrejme s aktuálnym politickým dianím na Slovensku.- Prezident Pavel zastavil trestné stíhanie štyroch českých vojakov, ktorí boli obžalovaní z podielu na smrti afganského zajatca v roku 2018. Ten zomrel po výsluchu, ktorý robili aj českí vojaci. Krajské štátne zastupiteľstvo v Brne ich obžalovalo pred mesiacom, v krajnom prípade im hrozil doživotný trest. Prezident zohľadnil najmä mimoriadnosť vojnovej situácie a skutočnosť, že vojaci nie sú obvinení primárne z násilných trestných činov. Prihliadol rovnako na zložitý medzinárodný kontext celého prípadu.- ČR zrušila kontroly a dezinfekcie automobilov nad 3,5 tony na hranici so Slovenskom, ktoré zaviedla ako prevenciu pred zavlečením nákazy slintačky a krívačky (SLAK).- Česká polícia počas obdobia kontrol na hraniciach so SR odoprela vstup do krajiny 46 nákladným autám. Celkom skontrolovala viac než 500.000 áut.- Bývalá učiteľka pražskej základnej školy, ktorá krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajine pred žiakmi obhajovala kroky Ruska a spochybňovala dianie v Kyjeve, dostala sedemmesačnú podmienku a zákaz činnosti s deťmi. Obvodný súd pre Prahu 6 ju potrestal za ospravedlňovanie genocídy a popieranie vojnových zločinov. Učiteľka Martina Bednářová tiež musí absolvovať kurz mediálnej gramotnosti, pretože podľa sudkyne má problém s rozlišovaním pravdy, lži, propagandy a dezinformácií.- Českí poslanci schválili novelu trestného zákonníka, ktorá by podľa predkladateľov mala viesť k zníženiu počtu väzňov aj úsporám v rozpočte. Kladie dôraz na častejšie ukladanie alternatívnych trestov, zakazuje prácu s deťmi ľuďom, ktorí sa na nich dopustili násilia, či uvoľňuje pravidlá na pestovanie konopy pre vlastnú potrebu. Ak by sa migračná situácia v Európe zhoršila, Česko je podľa ministra vnútra ČR Víta Rakušana pripravené urobiť na hraniciach so Slovenskom patričné opatrenia.- Českou politikou otriasla kauza ministerstva spravodlivosti, ktoré prijalo bitcoiny v hodnote takmer miliardy korún (takmer 40 miliónov eur) od človeka, ktorý bol v minulosti odsúdený za obchod s drogami na internete. Minister spravodlivosti Pavel Blažek akékoľvek pochybenie odmietol, ale napokon sa rozhodol podať demisiu.