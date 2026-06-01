MÁJ V MAĎARSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Bratislava/Budapešť 1. júna (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša májový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
1. mája – Budúci maďarský premiér Péter Magyar obhajoval rozhodnutie vymenovať svojho švagra za ministra spravodlivosti. Odbornú spôsobilosť tohto právnika označil za nespochybniteľnú a manželka budúceho ministra prinesie vraj „ďalšiu obeť“ a odstúpi z pozície sudkyne, aby sa predišlo čo i len zdaniu prepletenia zložiek moci.
5. mája - Odchádzajúci predseda maďarskej vlády Viktor Orbán otvorene priznal drvivú porážku svojej strany Fidesz. Výsledok strany v aprílových parlamentných voľbách prirovnal k politickému zemetraseniu. Podľa neho oslabený Fidesz vo svojej súčasnej podobe a v opozičnej úlohe nie je schopný obnoviť maďarskú pravicu.
9. mája - Nový maďarský parlament zvolil za premiéra Pétera Magyara, ktorého strana Tisza získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu. Vo funkcii ho podporilo 140 poslancov, 54 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. Vzápätí slávnostne zložil aj prísahu.
- Magyar vo svojom prvom prejave vo funkcii predsedu vlády uviedol, že sa svojej krajine nechystá vládnuť, ale slúžiť jej.
12. mája - Nová maďarská vláda zložila v Národnom zhromaždení prísahu. Skončil sa tak mandát piatej vlády Viktora Orbána. Magyar oznámil, že štyri ministerstvá budú mať kľúčovú úlohu pri „zmene režimu“, ktorú ohlásil, a preto ich šéfovia dostanú v rámci kabinetu právo veta. Týka sa to rezortov financií, zdravotníctva, školstva a záležitostí detí a spravodlivosti.
13. mája - Ruské útoky dronom zasiahli aj Zakarpatskú oblasť a tieto útoky pokračujú. Uviedla to nová maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová, podľa ktorej vláda v Budapešti sleduje tieto udalosti s mimoriadnou pozornosťou a ostro ich odsudzuje.
18. mája - Maďarský imigračný úrad zrušil trojročný zákaz vstupu a pobytu v Maďarsku pre sedem zamestnancov ukrajinskej štátnej správy zodpovedných za prepravu peňazí a cenností. Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky, ktorí prevážali hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine, zadržali 5. marca na maďarskom území príslušníci Protiteroristického centra.
20. mája - Maďarský minister pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltán Tarr privítal rozhodnutie Ústavného súdu SR v prípade dedičstva pozemku maďarským občanom Miklósom Bositsom ako „míľnik“ pre práva etnických Maďarov na Slovensku. Tarr uviedol, že Slovensko sa pokúsilo skonfiškovať majetok rodiny Bositsovcov na základe „protimaďarského dekrétu z roku 1945“ osemdesiat rokov po jeho prijatí. Súd sa však podľa jeho slov vyhol hlavnej otázke - či možno niekomu zabrať pôdu bez náhrady len preto, že pôvodný vlastník bol Maďar.
22. mája - Rakúska spoločnosť prestáva dodávať Maďarsku štrk a kameň obsahujúci azbest. Oznámil to maďarský minister zodpovedný za životné prostredie László Gajdos. Dodal, že Maďarsko neustúpi od zásady „znečisťovateľ platí“ a poznamenal, že zdravie občanov nemôže byť predmetom vyjednávania.
- V závode energetickej spoločnosti MOL vo východomaďarskom Tiszaújvárosi došlo k výbuchu, explózia si vyžiadala jednu obeť a viacero ťažko zranených. Okrem záchranárskych jednotiek so sanitkami nasadili aj tri záchranárske vrtuľníky. Sanitky priebežne odvážali zranených. Primátor mesta György Fülöp uviedol, že nie sú potrebné žiadne opatrenia na ochranu obyvateľstva.
24. mája - Nová maďarská vláda odvolala zámer predošlého kabinetu ukončiť členstvo krajiny v Medzinárodnom trestnom súde. Rozhodnutie o vystúpení Maďarska z Rímskeho štatútu, zakladajúcej zmluvy ICC, malo nadobudnúť účinnosť 2. júna. Orbánova vláda rozhodla o ukončení členstva v apríli minulého roka, v deň, keď do Budapešti na návštevu pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Na neho i ďalších predstaviteľov Izraela a militantného hnutia Hamas vydal ICC v novembri 2024 zatykače pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.
26. mája - Medzi prvými krokmi strany Tisza, ktorá získala po aprílových voľbách v Národnom zhromaždení ústavnú väčšinu, je odbúranie politických privilégií. V úvodnom prejave prvého riadneho zasadnutia parlamentu to povedal premiér Magyar. „Znížime platy premiéra, ministrov a manažérov štátnych spoločností, odstránime neodôvodnené luxusné výdavky, zbytočné okázalé jazdy autami, politické výplatné stanice a preveríme viac ako tisíc diplomatických pasov vydaných bez akéhokoľvek právneho základu,“ zdôraznil.
27. mája – Organizátori maďarského pochodu za práva sexuálnych menšín oznámili, že 31. ročník tohtoročného podujatia Budapest Pride sa uskutoční 27. júna. Starosta Budapešti Gergely Karácsony vlani zorganizoval a viedol jubilejný 30. pochod aj napriek policajnému zákazu, za čo bol najskôr trestne stíhaný, no neskôr konanie voči nemu pozastavili.
28. mája - Poslanci parlamentnej frakcie Fidesz-KDNP schvália návrh vládnej strany Tisza na zníženie platov a paušálnych náhrad poslancov maďarského Národného zhromaždenia. Tisza predložila návrh na drastické zníženie platov poslancov, ktoré budú namiesto doterajšieho trojnásobku priemernej mzdy už len 1,8-násobkom. Od júla by mali zákonodarcovia Národného zhromaždenia znížené platy v priemere v prepočte o 2460 eur, čím by klesli na 3687 eur.
29. mája - Maďarský expremiér Viktor Orbán vyzval predsedu maďarskej vlády Pétera Magyara, aby zverejnil detaily dohody s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, podľa ktorej Európska únia uvoľní Maďarsku značnú časť dosiaľ zablokovaných eurofondov. Dohodu označil za „pakt von der Leyen - Magyar“. „Syr zadarmo je iba v pasci na myši,“ povedal Orbán.
31. mája - Maďarský prezident Tamás Sulyok oznámil, že sa svojej funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Premiér Magyar po výhre svojej strany Tisza vo voľbách 12. apríla vyzval Sulyoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesz-KDNP, aby do 31. mája dobrovoľne odstúpili. Prezident uviedol, že o posúdenie ústavnosti takýchto výziev požiadal Benátsku komisiu.
