MÁJ V POĽSKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Na snímke Donald Tusk. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na kombosnímke poľský prezidentský kandidát Rafal Trzaskowski (vľavo) 9. mája 2025 vo Varšave a poľský prezidentský kandidát Karol Nawrocki vo Varšave 20. mája 2025. Foto: TASR/AP

Bratislava/Varšava 1. júna (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša májový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom. Pri dopravnej nehode zahynul v Poľsku jeden z najbohatších Nórov , 42-ročný Hakon Vigner Lindal Olaisen. Miliardár pôsobil v sektore rybolovu a morských plodov. Nehoda v strednom Poľsku si vyžiadala dva ľudské životy v aute značky Jaguar, ktoré zišlo z cesty a narazilo do stromu.- Počas predĺženého víkendu zasahovali poľskí horskí záchranári v Tatrách pri 26 turistoch. Štyria zranení utrpeli vážne poranenia po pádoch z výšky, z toho traja v oblasti Rysov na hraniciach so Slovenskom. V desiatich prípadoch išlo o pošmyknutie alebo zakopnutie na chodníku. Ďalších šesť zásahov sa týkalo turistov, ktorí nemali primerané vybavenie alebo zručnosti na pohyb v náročných podmienkach.- Ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave informovalo, že Poľsko povolilo prelet lietadla so slovenským premiérom Robertom Ficom nad svojím územím na trase do Ruska. Zároveň však potvrdilo svoj kritický pohľad na účasť premiéra SR na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Predseda vlády Donald Tusk požiadal nemeckého kancelára Friedricha Merza o zváženie predĺženia misie systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré sú v Poľsku nasadené v rámci misie NATO. Tusk vyjadril vďaku za rýchlu reakciu Nemecka pri ich rozmiestnení, ktorá nasledovala po stiahnutí amerických systémov. Podčiarkol, že prítomnosť týchto systémov je dôležitá nielen pre bezpečnosť Poľska, ale celej Európy a Ukrajiny.- Niekoľko tisíc ľudí protestovalo vo Varšave proti nelegálnemu prisťahovalectvu a proti proeurópskej vláde premiéra Donalda Tuska. Do ulíc vyšli niečo vyše týždňa pred prezidentskými voľbami, protest zorganizovala nacionalisticky orientovaná opozícia.- Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie vo Varšave. Išlo o ďalší krok v reakcii na zistenia o účasti ruských spravodajských služieb na požiari v obchodnom centre Marywilska 44 vo Varšave z mája 2024. Na ich základe minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski rozhodol o odvolaní súhlasu s prevádzkou ruského konzulátu v Krakove.- Starosta poľskej obce Solina Adam Piontkowski zaslal poľskému premiérovi Donaldovi Tuskovi petíciu so žiadosťou o redukciu populácie medveďov na poľskej strane Bukovských vrchoch na hranici s Prešovským krajom. Podpísalo ju 1500 obyvateľov, ktorí sa obávajú o svoju bezpečnosť.- V súvislosti so 105. výročím narodenia pápeža Jána Pavla II. centrálny register oznámil, že v Poľsku bolo doteraz v jeho mene pomenovaných 1070 škôl, 684 ulíc a desiatky ďalších inštitúcií. V krajine pôsobí 838 základných škôl, 112 stredných škôl a 2 umelecké školy nesúce meno pontifika. Okrem toho je po pápežovi pomenovaných 91 materských škôl, 52 farností, 94 združení, 48 nadácií, 18 zdravotníckych zariadení a 4 vysoké školy. Rafal Trzaskowski, kandidát vládnej Občianskej koalície (KO) a Karol Nawrocki, podporovaný stranou Právo a spravodlivosť (PiS), postúpili do druhého kola prezidentských volieb v Poľsku. Trzaskowski získal 31,36 percenta hlasov, Nawrocki 29,54 percenta. Účasť na 1. kole volieb dosiahla 67,31 percenta, čo je viac než v roku 2020, keď hlasovalo 64,51 percenta voličov. Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v nedeľu 1. júna.- Poslanci Sejmu rozhodli o predĺžení dočasného obmedzenia práva požiadať o medzinárodnú ochranu na hranici s Bieloruskom. Rozhodnutie nadväzuje na nariadenie, ktoré nadobudlo platnosť 27. marca a platí 60 dní. Premiér Tusk zdôraznil, že hoci ide o dôležité právo, nemôže byť zneužívané Ruskom, Bieloruskom ani prevádzačmi a zločineckými skupinami.- Vo Varšave odštartovala prehliadka česko-slovenskej filmovej tvorby, ktorá potrvá do októbra. Premietať sa bude raz mesačne vo veľkej kinosále Paláca kultúry a vedy v centre mesta. Podujatie je spoločným projektom Slovenského inštitútu vo Varšave a tamojšieho Českého centra. Premietajú sa diela zo „zlatej éry“ česko-slovenskej kinematografie 60. rokov 20. storočia, známej ako tzv. nová vlna od režisérov ako Miloš Forman, Dušan Hanák, Věra Chytilová, Juraj Jakubisko, Jiří Menzel či Štefan Uher.- Vo Varšave sa na dvoch rôznych demonštráciách zhromaždili desaťtisíce ľudí, aby pred druhým kolom prezidentských volieb vyjadrili podporu kandidátom. Trzaskowski viedol „Veľký pochod vlastencov“, ktorého cieľom bolo Námestie Ústavy. Na zhromaždení bolo vidieť mnoho priaznivcov, ktorí mávali vlajkami Poľska, Európskej únie i LGBT+ komunity. Nawrocki zorganizoval „Pochod za Poľsko“, ktorý sa skončil na Staromestskom námestí v historickom centre. Jeho podporovatelia spievali vlastenecké a duchovné piesne a držali transparenty, ktoré vyzývali na zastavenie imigrácie. Ministerstvo rozvoja pripravuje návrh zákona, ktorý zaradí drevo medzi strategické suroviny poľskej ekonomiky a obmedzí jeho vývoz mimo Európskej únie. Zákon má tiež obsahovať opatrenia na podporu domáceho spracovania dreva vrátane systému na sledovanie jeho pôvodu. Cieľom je eliminovať špekulácie s touto surovinou a zamedziť úniku dreva z evidencie.