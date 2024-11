Majetok Elona Muska po víťazstve Trumpa presiahol 300 miliárd USD

Washington 10. novembra (TASR) - Čistý majetok Elona Muska prvýkrát za takmer tri roky prekonal hranicu 300 miliárd USD. Akcie Tesly pokračujú totiž v raste na základe odhadov, že jeho úzke vzťahy s novozvoleným prezidentom Donaldom Trumpom spoločnosť posilnia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Osobné bohatstvo Muska od Trumpovho víťazstva vzrástlo oveľa viac ako majetok ktoréhokoľvek iného miliardára v indexe agentúry Bloomberg. Akcie Tesly od utorka (5. 11.) vyskočili o 28 %, čím sa jeho majetok zvýšil o 50 miliárd USD na 313,7 miliardy USD (291,22 miliardy eur).



To je hranica, ktorú naposledy dosiahol v januári 2022 podľa indexu bohatstva Bloomberg. Stále je však pod historickým maximom 340,4 miliardy USD z roku 2021.



Trump otvorene navrhol kroky, ktoré prospejú Muskovým podnikom. Povedal, že prehodnotí svoje plány na spomalenie prechodu na elektrické vozidlá (EV) po podpore, ktorú mu pred voľbami poskytol spoluzakladateľ Tesly. Pôvodne pritom Trump vo svojom prejave na národnom zhromaždení republikánov v júli vyhlasoval, že zruší iniciatívy na podporu elektromobilov, ale o mesiac neskôr zmenil svoj postoj. "Som za elektrické autá. Musím byť, pretože Elon ma veľmi silno podporoval," povedal Trump na zhromaždení v Atlante.



Trump vyjadril tiež podporu snahe spoločnosti SpaceX, ktorá sa podieľa 82 miliardami USD na Muskovom čistom majetku, dostať sa na Mars. A novozvolený prezident prišiel tiež s nápadom, že Musk by mohol mať post v jeho administratíve.



"Jednou z najlepších strategických stávok, aké kedy urobil (Musk), bola nakoniec táto stávka na Trumpa," skonštatoval analytik Wedbush Securities Dan Ives v televízii Bloomberg.



Už pred voľbami bol Muskov čistý majetok na vzostupe. Správy o silných príjmoch Tesly v polovici októbra pridali k jeho majetku 34 miliárd USD za jeden deň.



Väčšina Muskovho majetku je viazaná v Tesle, najväčšom svetovom výrobcovi elektrických vozidiel, ktorého vyhliadky do veľkej miery závisia od federálnej vlády. Musk počas telefonátu o zisku Tesly minulý mesiac povedal, že bude presadzovať federálny schvaľovací proces pre autonómne vozidlá, ústredný prvok budúcej stratégie spoločnosti, ak bude vybraný pre túto úlohu v Trumpovej administratíve.



(1 EUR = 1,0772 USD)