Majiteľ gréckeho závodu po smrteľnej explózii čelí doživotnému trestu

Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Vyšetrovatelia gréckej hasičskej služby uviedli, že explózia a následný požiar boli spôsobené mesiace trvajúcim únikom propánu z potrubia, ktoré spájalo zásobník so zariadením továrne.

Autor TASR
Atény 15. február (TASR) - V Grécku zatkli majiteľa významnej potravinárskej spoločnosti a hrozí mu doživotný trest po tom, ako pri výbuchu v jeho fabrike prišlo o život päť ľudí, uviedol v nedeľu právnik zastupujúci obete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Konstantinosa Ciorciotisa zatkli v sobotu a budúci týždeň bude vypovedať v súvislosti s najhoršou priemyselnou nehodou v Grécku za uplynulé desaťročia. Majiteľ firmy je obvinený z toho, že neriešil problémy s dlhodobým únikom propánu v hlavnej továrni jeho spoločnosti Violanta pri meste Trikala v centrálnej časti krajiny.

Zamestnanci vypovedali, že mesiace cítili zvláštny zápach. Podľa doterajšieho vyšetrovania, majiteľ nezabezpečil potrebné opravy z finančných dôvodov a množstvo otázok je aj ohľadom toho, ako mohla mať továreň licenciu bez potrebných kontrol,“ povedal pre AFP právnik Christos Patunas, zastupujúci rodiny dvoch obetí.

Explózia, ku ktorej došlo skoro ráno 26. januára, zničila časť podniku a pripravila o život päť žien. Ciorciotisa najprv zadržali deň po nehode, no následne aj prepustili na kauciu s obvinením zo zabitia z nedbanlivosti. Teraz ho policajti obvinili z podpaľačstva s následkom explózie, za čo mu hrozí až doživotie.

Spoločnosť Violanta trvá na tom, že „prísne dodržiava protokoly, postupy a všetky opatrenia pre bezpečnosť našich zamestnancov a zariadení“.

Továreň pri Trikale je najväčšou spoločnosti Violanta a podľa webovej stránky ročne vyrobí 12.500 ton sušienok, keksov a oblátok. Značka patrí medzi najrýchlejšie rastúce v Grécku a svoje produkty vyváža do približne 40 krajín.
