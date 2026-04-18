< sekcia Zahraničie
Majiteľ psa, ktorý usmrtil dôchodcu, ide na 12 rokov do väzenia
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 18. apríla (TASR) - Britský súd v piatok poslal do väzenia na 12 rokov muža, ktorého pes vlani pripravil o život 84-ročného dôchodcu. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Brutálny útok sa stal vo februári minulého roka v anglickom meste Warrington, neďaleko Manchesteru. John McColl sa vtedy v podvečerných hodinách zatúlal na príjazdovú cestu k domu 31-ročného Seana Garnera, majiteľa psa plemena American Bully XL menom Toretto, ktorý vážil 47 kilogramov a ktorý staršieho muža napadol.
Dôchodca podľa súdu pri útoku, ktorý trval 45 minút, utrpel katastrofálne poranenia tváre. Zraneniam podľahol približne o mesiac neskôr v nemocnici.
Následné vyšetrovanie zistilo, že útočiaci pes mal prázdny žalúdok a McColla počas útoku napádal a hryzol, pričom ho zároveň bránil pred susedmi snažiacimi sa zasiahnuť, akoby išlo o jeho korisť. Pes sa podľa súdu dostal do nebezpečnej situácie, v ktorej sa nedal ovládať, a tým spôsobil smrť McColla.
Na miesto privolaní ozbrojení policajti museli na usmrtenie zvieraťa použiť až desať výstrelov. V dome Garnera našli aj druhého psa toho istého plemena, ktorého takisto zastrelili.
„Utrpenie, ktoré prežil pán McColl, bolo naozaj nepredstaviteľné a netreba o ňom podrobne rozprávať,“ povedal pri vynesení odsudzujúceho rozsudku sudca Brian Cummings. Podľa neho bol senior, ktorý v minulosti pracoval ako montér oceliarskych konštrukcií, počas celého útoku pri vedomí a musel prežívať nesmiernu bolesť.
Obžaloba uviedla, že aj policajti, ktorí boli svedkami útoku, trpeli retrospektívnymi spomienkami a potrebovali psychologickú pomoc.
Garner na súde povedal, že svojho psa, ktorého predtým opísal ako trochu pomäteného, zavrel do malej búdky na terase a zabezpečil ju zámkom. Podľa prokuratúry bolo zviera ponechané na terase, ktorá bola zabezpečená iba bránkou so západkou. Garnerovo tvrdenie, že McColl musel búdku odomknúť a otvoriť, označila obžaloba za absurdné.
Majiteľ psa ešte Garner sa ešte pred začatím súdneho konania priznal, že dvoch psov zmieneného plemena vlastnil bez potrebného povolenia.
Vlastniť plemeno psa, ktoré sa vyznačuje mohutnou stavbou tela, je v Anglicku a vo Walese zakázané a považované za trestný čin, pokiaľ majiteľ nemá platné osvedčenie o výnimke a nespĺňa prísne podmienky.
