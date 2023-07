Majiteľa posilňovne v Škótsku odsúdili za výrobu nebezpečných tabliet

Londýn 4. júla (TASR) - Súd v škótskom meste Stirling udelil v utorok majiteľovi posilňovne Jamiemu Georgeovi trest odňatia slobody v dĺžke 37 mesiacov za výrobu a distribúciu tabletiek na chudnutie, ktoré môžu mať pre ľudí smrteľné následky. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



George údajne vyrábal mesačne až 10.000 tabletiek obsahujúcich organickú zlúčeninu dinitrofenol (DNF). Škótsky úrad FSS, ktorý má na starosti bezpečnosť potravín a ochranu zákazníkov, uviedol, že ide o prvé usvedčenie z dodávania tejto látky v Škótsku.



Kulturista George sa v minulosti na súde k tomuto trestnému činu priznal a nariadili mu prestať s výrobou, distribúciou a predajom. Sudca Derek Hamilton povedal, že vo svojich aktivitách pokračoval, aj keď mu oznámili, že tieto tabletky môžu mať smrteľné následky. "Boli ste si dobre vedomý nebezpečenstva DNP. Nebrali ste to na vedomie a pokračovali ste v obchodoch," uviedol Hamilton.



DNP je vysoko toxická priemyselne vyrobená látka, ktorá sa používa pri výrobe výbušnín, prostriedkov proti hmyzu i pri vyvolávaní fotografií, píše BBC s odvolaním sa na súd. Kulturisti ju v poslednom období používajú na redukciu telesnej váhy či pálenie tuku pred súťažou. Žalobca James Moncrieff povedal, že užívatelia tejto látky sa vystavujú riziku zlyhania obličiek, pečene, upadnutia do kómy, kŕčov a zlyhania srdca.



Predstavitelia FSS vykonali ešte v roku 2018 raziu u Georgea v jeho vtedajšom dome v meste Falkirk. Našli vybavenie vrátane rukavíc na jednorazové použitie, prístroja na plnenie kapsúl, 10.000 prázdnych kapsúl a takmer 1500 libier v hotovosti. Vyšetrovanie neskôr potvrdilo, že George tabletky posielal zákazníkom v Británii, Ázii, USA i Austrálii. Zatkli ho v októbri 2018 po ďalšej razii v jeho dome v obci Denny neďaleko Falkirku.



V Spojenom kráľovstve zaznamenali viac než 30 úmrtí spojených s konzumáciou DNP vrátane dvoch v Škótsku. V októbri tohto roka vstúpi v Británii do platnosti legislatíva, ktorá DNP zaradí medzi jedy.