Majitelia elektromobilov Tesla sa sťažujú: Nechcene nám zastavujú autá

Washington 4. júna (TASR) - Viac ako 750 vlastníkov elektromobilov značky Tesla sa v Spojených štátoch sťažovalo, že ich vozidlá na ceste bezdôvodne zastavujú. Stalo sa to v autách, ktoré pri šoférovaní využívajú čiastočne automatizovaný systém riadenia, píše agentúra AP.



Americký národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) na svojej oficiálnej webstránke v piatok zverejnil list, ktorý poslal automobilke Tesla a žiada ju v ňom o vyjadrenie.



NHTSA začala vyšetrovať bezdôvodné brzdenie modelov 3 a Y elektromobilov Tesla vlani vo februári. Úrad v rokoch 2021–22 už prešetril približne 416.000 automobilov, ktoré mali zabudované prvky systému automatizovaného riadenia, ktorý im umožňoval samovoľne brzdiť a prechádzať medzi jazdnými pruhmi.



"Sťažovatelia uvádzajú, že autá začnú nečakane prudko spomaľovať, čo sa opakuje aj viackrát v rámci jednej jazdy," uvádza NHTSA. Dodáva, že viacerí vodiči týchto áut sa obávali, že by do nich v podobnom prípade mohol niekto zozadu nabúrať.



Úrad NHTSA žiada Teslu o vysvetlenie, či autá zachytili nejakú prekážku a pýtajú sa na počiatočnú, konečnú a brzdnú rýchlosť automobilov.



Podľa agentúry AP ide už o štvrté oficiálne vyšetrovanie automobilky Tesla za uplynulé tri roky. NHTSA okrem toho vyšetruje nehody všetkých áut so zabudovaným systémom čiastočne automatizovaného systému riadenia. Od roku 2016 došlo k 34 takýmto nehodám, z toho 28 incidentov sa týkalo elektromobilov značky Tesla.