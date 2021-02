Majitelia reštaurácií v Grécku protestovali proti lockdownu

Atény 10. februára (TASR) - Stovky majiteľov reštaurácii v Aténach v stredu symbolicky odovzdali štátu kľúče od svojich prevádzok. Vyjadrili tak svoj nesúhlas s dlhodobým uzavretím reštaurácií v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu, informovala agentúra AFP.



"Dusíme sa," znel nápis na transparente odborového zväzu majiteľov reštaurácií Poese, ktorý zastupuje približne 80.000 podnikov po celej krajine.



"Je to symbolické gesto, ktoré upozorňuje na to, že vládne (podporné) opatrenia sú nedostatočné," uviedol pre agentúru AFP tajomník zväzu Jorgos Kurassis.



Škatuľu s vyzbieranými kľúčmi od reštaurácií chcú odborári v najbližších dňoch demonštratívne odovzdať gréckemu premiérovi Kyriakosovi Mitsotakisovi.



Grécke stravovacie zariadenia môžu v súčasnosti fungovať len prostredníctvom osobného odberu či donášky, nie všetky sa však dokázali tejto mimoriadnej situácii prispôsobiť. V reštauračnom sektore v Grécku je zamestnaných zhruba 300.000 ľudí, mnoho z nich v rámci rodinných prevádzok.



Grécky premiér v utorok ohlásil nové sprísnenie reštriktívnych opatrení. Stalo sa tak iba niekoľko hodín po tom, čo grécke ministerstvo zdravotníctva deklarovalo, že krajina čelí tretej vlne pandémie. Od štvrtka sa tak v Grécku zatvárajú školy a všetky obchody s výnimkou tých so základným tovarom.