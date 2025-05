Májové hity druhej polovice 20. storočia:V USA dominovali tieto piesne

Bratislava 16. mája (TASR) - Skupina Beatles viedla americký rebríček 16. mája 1965 so skladbou Ticket to Ride. Bol to deviaty singel skupiny, na B strane bola pieseň Yes It Is.



Skupina Earth, Wind & Fire s piesňou Shining Star viedla rebríček 16. mája 1975. Táto rhythm & bluesová a neskôr aj funky formácia vznikla v Chicagu v roku 1969. Založila ju trojica bratov, najstarší Maurice, Verdine a Fred White. V apríli 1971 vydali debutový album Earth, Wind & Fire. V apríli 1974 mali v hitparáde prvú skladbu Mighty Mighty. Populárni boli od polovice 70. rokov, v hitparáde mali 16 skladieb. Jedna z nich, Shining Star, viedla v máji 1975 americký rebríček. Úspešné boli aj piesne After the Love Has Gone v júli 1979 a Let's Groove v novembri 1981. V roku 2000 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.



O desať rokov neskôr bola prvá skupina Wham! s piesňou Everything She Wants. Túto formáciu založili Andrew Ridgeley spolu s Georgeom Michaelom v roku 1981. Už ich debutový album Fantastic, vydaný v júli 1983, sa dostal na prvú pozíciu v rebríčku. Aj druhý album Make It Big, vydaný v októbri 1984, sa dostal na prvé miesto rebríčka. Vydali štyri albumy, štvrtý Final vyšiel v júli 1986, mesiac pred ich rozchodom. V anglickej Top 30 mali 12 piesní, z nich rovná polovica obsadila prvé miesto. Hitmi sa stali skladby Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper, Freedom, Last Christmas, I'm Your Man, A Different Corner a The Edge of Heaven. V roku 1986 sa rozišli.







Spevák, skladateľ a producent Montell Jordan s piesňou This Is How We Do It viedol rebríček 16. mája 1995. Rodák z Los Angeles je na scéne od roku 1994. Na svojom konte má dnes osem vydaných albumov, ten prvý s rovnomenným názvom v apríli 1995. Bol zároveň aj najúspešnejším v jeho doterajšej dráhe. V domácej Top 40 mal osem skladieb, v anglickej o tri menej.