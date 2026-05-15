< sekcia Zahraničie
Májové hity USA druhej polovice 20. storočia
Paul McCartney s piesňou Silly Love Songs viedol rebríček 15. mája 1976.
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - V Spojených štátoch viedol singlový rebríček 15. mája 1956 Elvis Presley s piesňou Heartbreak Hotel. Na čele bola osem týždňov. Bola to jeho prvá skladba na čele hitparády, predaj platní prevýšil milión kusov. Počas svojho života vydal Elvis 105 singlov, z nich 17 bolo na čele hitparád. K diskografii patrí sedem desiatok štúdiových albumov a oficiálnych kompilácií, pričom celkový počet je podstatne vyšší. Jedenásť z nich sa dostalo na prvé miesto.
O desať rokov neskôr viedla hitparádu skupina Mamas & Papas so skladbou Monday Monday. Na čele bola tri týždne. Táto americká vokálna formácia bola poprednou v ére hippies. Začínali v januári 1965, vo februári 1966 mali prvý veľký hit, skladbu California Dreamin. V marci 1966 vydali prvú LP platňu If You Can Believe Your Eyes and Ears. V máji 1966 viedli americký rebríček so skladbou Monday, Monday, za ktorú získali cenu Grammy. V júli 1968 sa skupina rozchádza, vydali päť albumov, v singlovej hitparáde mali 11 skladieb, v anglickej šesť.
Paul McCartney s piesňou Silly Love Songs viedol rebríček 15. mája 1976. Pochádza z piateho albumu Wings At The Speed Of Sound, ktorý vyšiel v marci 1976. Na sólovej dráhe vydal Paul 19 štúdiových albumov, so skupinou Wings ďalších osem albumov a päť albumov s klasickou hudbou. Na svojom konte má 19 cien Grammy.
O desať rokov neskôr bola prvá Whitney Houston so skladbou Greatest Love Of All. Na čele bola tri týždne. V marci 1985 vyšiel debutový album s názvom Whitney Houston. Hneď ten prvý bol úspešný a dostal sa na prvé miesto v rebríčku. Už rok nato získala prvýkrát cenu Grammy, zopakovala si ju v rokoch 1988 aj 1989. Whitney sa zaradila k špičke interpretov a do januára 1991 sa na prvé miesto hitparády dostalo až deväť jej skladieb. Vydala sedem štúdiových albumov, zomrela nečakane 11. februára 2012 vo veku 48 rokov.
Formácia Bone Thungs-N-Harmony s piesňou The Crossroads viedla rebríček 15. mája 1996. Táto hip hopová skupina z amerického Clevelandu je na scéne od roku 1992. V máji 1993 vydali debutový album Faces Of Death. Dnes ich majú na svojom konte desať, desiaty New Waves vyšiel v júni 2017. V singlovom TOP 40 rebríčku mali sedem piesní.
O desať rokov neskôr viedla hitparádu skupina Mamas & Papas so skladbou Monday Monday. Na čele bola tri týždne. Táto americká vokálna formácia bola poprednou v ére hippies. Začínali v januári 1965, vo februári 1966 mali prvý veľký hit, skladbu California Dreamin. V marci 1966 vydali prvú LP platňu If You Can Believe Your Eyes and Ears. V máji 1966 viedli americký rebríček so skladbou Monday, Monday, za ktorú získali cenu Grammy. V júli 1968 sa skupina rozchádza, vydali päť albumov, v singlovej hitparáde mali 11 skladieb, v anglickej šesť.
Paul McCartney s piesňou Silly Love Songs viedol rebríček 15. mája 1976. Pochádza z piateho albumu Wings At The Speed Of Sound, ktorý vyšiel v marci 1976. Na sólovej dráhe vydal Paul 19 štúdiových albumov, so skupinou Wings ďalších osem albumov a päť albumov s klasickou hudbou. Na svojom konte má 19 cien Grammy.
O desať rokov neskôr bola prvá Whitney Houston so skladbou Greatest Love Of All. Na čele bola tri týždne. V marci 1985 vyšiel debutový album s názvom Whitney Houston. Hneď ten prvý bol úspešný a dostal sa na prvé miesto v rebríčku. Už rok nato získala prvýkrát cenu Grammy, zopakovala si ju v rokoch 1988 aj 1989. Whitney sa zaradila k špičke interpretov a do januára 1991 sa na prvé miesto hitparády dostalo až deväť jej skladieb. Vydala sedem štúdiových albumov, zomrela nečakane 11. februára 2012 vo veku 48 rokov.
Formácia Bone Thungs-N-Harmony s piesňou The Crossroads viedla rebríček 15. mája 1996. Táto hip hopová skupina z amerického Clevelandu je na scéne od roku 1992. V máji 1993 vydali debutový album Faces Of Death. Dnes ich majú na svojom konte desať, desiaty New Waves vyšiel v júni 2017. V singlovom TOP 40 rebríčku mali sedem piesní.