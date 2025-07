MAJÚ HO: Zadržali jedného z najhľadanejších maďarských zločincov

Budapešť 8. júla (TASR) - Vďaka úspešnej spolupráci maďarských, európskych a španielskych orgánov bol zatknutý jeden z 50 najhľadanejších maďarských zločincov. Muž obvinený z obzvlášť závažného podvodu sa ukrýval v Španielsku a bol tiež na zozname najhľadanejších osôb Europolu. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Päťdesiatjedenročného Sándora P. odsúdil súd v Maďarsku za podvod na osem rokov väzenia. Muž však do výkonu trestu nenastúpil a utiekol do zahraničia. Príslušný maďarský súd naňho teda vydal európsky zatykač.



Vyšetrovatelia Peštianskej stolice zistili, že muž sa pravdepodobne ukrýva v Španielsku, preto sa spojili so sieťou pracovísk cieľového pátrania v Európe ENFAST. Vďaka tejto spolupráci muža v meste Alicante vypátrala a zadržala španielska polícia. O jeho vydaní Maďarsku sa rozhodne neskôr.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)