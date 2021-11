Minister Makej: Ďalšie sankcie voči Bielorusku budú kontraproduktívne

Na archívnej snímke Josep Borrell, 16. júna 2021 v Bruseli. Foto: TASR/AP

Brusel/Minsk 14. novembra (TASR) - Sankcie Európskej únie voči Bielorusku prijaté v súvislosti s migračnou krízou na bieloruskej hranici s Poľskom budú "" a "", uviedol v nedeľu bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej.Makej sa podľa agentúry AFP v tomto zmysle vyjadril v telefonickom rozhovore so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom, ktorý absolvovali v nedeľu.Šlo o vôbec prvý kontakt na vysokej úrovni medzi Bruselom a Minskom od vypuknutia migračnej krízy na východnej hranici EÚ, za ktorej zosnovanie Západ obviňuje bieloruský autoritársky režim.Ako s odvolaním sa na vyhlásenie bieloruského rezortu diplomacie informovala agentúra TASS, obe strany "Vo vyhlásení sa tiež píše, že bieloruská strana opäť potvrdila svoju "" a zdôraznila "Borrell už skôr uviedol, že Brusel v pondelok rozšíri svoje sankcie voči Bielorusku tak, aby zahŕňali každého, kto sa "v Bielorusku, vrátane leteckých spoločností, cestovných kancelárií a úradníkov.Makej podľa vyhlásenia svojho rezortu v telefonáte informoval Borrella o "" prichádzajúcich do Bieloruska.Dvojica diplomatov tiež diskutovala o spolupráci s organizáciami pod vedením OSN pri poskytovaní pomoci stovkám migrantov, ktorí v mrazivých teplotách uviazli na hranici, uvádza sa vo vyhlásení z Minska.Borrell vo svojom tvíte dodal, že Makeja upozornil na "", pričom zdôraznil, že "" a humanitárne agentúry by mali mať k migrantom prístup, aby im pomohli." dodal.Makej sa už v piatok pred novinármi vyjadril, že Bielorusko je pripravené tvrdo reagovať na akékoľvek nové sankcie v súvislosti s migračnou krízou.Podľa jeho názoru je v tejto situácii "".Zároveň poznamenal, že Minsk je pripravený poskytnúť zástupcom Európskej komisie prístup k hraniciam s Poľskom. Zároveň uviedol, že štáty susediace s Bieloruskom sa v situácii s migrantmi správajú ako "".Úrady vo Varšave v nedeľu informovali, že po prechode hranice z Bieloruska do Poľska boli zadržané desiatky migrantov. Poľsko súčasne varovalo pred možným väčším pokusom o narušenie svojich hraníc migrantmi práve v súvislosti so summitom EÚ, na ktorom sa bude rozhodovať o rozšírení sankcií eurobloku voči Bielorusku.