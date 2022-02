Makej: Po skončení cvičení nezostane na hranici ani jeden ruský vojak

Minsk 16. februára (TASR) - Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej v stredu vyhlásil, že po skončení rozsiahlych rusko-bieloruských vojenských cvičení nezostane pri hraniciach Bieloruska s Ukrajinou "ani jeden" ruský vojak a "ani jediný kus vojenskej techniky".



Na tlačovej konferencii v Minsku Makej podľa agentúry AFP pripomenul, že bieloruské ministerstvo obrany i Západom neuznaný prezident Alexandr Lukašenko to už dávnejšie jasne deklarovali.



Rusko v utorok i v stredu oznámilo ukončenie niektorých vojenských cvičení v blízkosti ukrajinských hraníc vrátane tých v Bielorusku. Západ sa však naďalej obáva možného útoku na Ukrajinu a tvrdí, že ešte nezaznamenal dôkazy o skutočnej deeskalácii.



NATO označilo cvičenia v Bielorusku za obzvlášť znepokojujúce a vyhlásilo, že pre Európu sú "nebezpečným" momentom.



Makej tento týždeň konštatoval, že jeho nedávny telefonát s ministrami obrany Ukrajiny a Bieloruska pomohol "uvoľniť napätie". Kyjevu sa podľa Makeja dostalo ubezpečenia, že to, čo sa deje na hranici, neznamená, že niekto plánuje vykonať akt agresie. "Ani Moskva, ani Minsk, ani Kyjev" nechcú vojnu, povedal Makej. Pripustil však, že "možno je to prospešné pre tých, ktorí sú od nás ďaleko".



Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v stredu uviedol, že ukrajinský vojenský pridelenec v Minsku bol v utorok prítomný na cvičeniach v Bielorusku. Dodal, že bieloruský atašé sa v stredu zúčastní cvičení na západnej Ukrajine.



Rusko-bieloruské manévre Spojenecké odhodlanie 2022 sa začali minulý štvrtok v Bielorusku. Potrvajú do 20. Februára a konajú sa s cieľom preveriť úlohy spojené "so zabránením vonkajšej agresii" a s jej odrazením. Predmetom výcviku je aj boj proti terorizmu a ochrana záujmov Zväzového štátu Ruska a Bieloruska.



Tieto manévre sa konajú v čase krízy vo vzťahoch Ruska a aliancie NATO. Spojené štáty i ďalší členovia NATO a západné krajiny obviňujú Rusko z toho, že v blízkosti ukrajinských hraníc sústredilo svoje jednotky a plánuje na ňu zaútočiť, a to aj z územia Bieloruska.



Rusko popiera tvrdenia, že chystá inváziu na Ukrajinu, no žiada od NATO a USA bezpečnostné záruky.