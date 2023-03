Mäkkýšom roka 2023 sa stal jedlý morský slimák purpura ušatá

Frankfurt nad Mohanom 23. marca (TASR) - Medzinárodnú cenu Mäkkýš roka 2023 získal jedlý morský slimák purpura ušatá (lat. Concholepas concholepas), ktorý získal až 42 percent hlasov od ľudí z celého sveta. Vo štvrtok to vyhlásilo Centrum pre translačnú biodiverzitu genomiky LOEWE. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Do finálovej päťky sa v súťaži okrem purpury ušatej dostali hydatína kučeravá žiariaca pod UV svetlom, slizniak škvrnitý či obrovská ustrica Neopycnodonte zibrowii, ktorá sa dožíva až 500 rokov.



Víťaznú purpuru ušatú bude následne skúmať centrum LOEWE, ktoré dekóduje jej genóm a odhalí tak potenciálny prínos tohto mäkkýša pre vedu a ľudstvo.



Purpura ušatá je najmä v Peru a Čile, odkiaľ pochádza, obľúbenou pochúťkou. Zvyčajne sa podáva s majonézou alebo v polievke. Práve jej popularita mohla tomuto slimákovi dopomôcť k víťazstvu ceny Mäkkýš roka, ktorá sa každoročne snaží zvýšiť povedomie o tomto kmeni živočíchov.



Agentúra AFP pripomína, že skúmanie genómu a prirodzených nepriateľov purpury ušatej tiež odhalí, ako morské bezstavovce znášajú nadmerný rybolov a znečistenie morského prostredia na molekulárnej úrovni. Vďaka pigmentom v krvi purpury, ktorá je schopná viazať a prenášať kyslík, by tiež tento výskum mohol pomôcť ľuďom v boji proti onkologickým ochoreniam.