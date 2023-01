MAL HO FYZICKY NAPADNÚŤ: Princ Harry obvinil Williama z útoku

Londýn 5. januára (TASR) — Britský princ Harry vo svojej novej knihe spomienok s názvom Spare, ktorá vyjde 10. januára, obviňuje svojho brata Williama, že ho v roku 2019 počas hádky ohľadom svojej manželky Meghan fyzicky napadol. V stredu o tom informoval denník The Guardian, na ktorý sa odvolávajú ďalšie britské médiá, ako aj agentúra AFP.



Harry tvrdí, že počas hádky v kuchyni jeho domu v Londýne nazval jeho brat Meghan Markleovú problematickou a drzou. "Schmatol ma za golier, pričom mi roztrhol retiazku, a zhodil ma na zem. Dopadol som na misku pre psa, ktorá sa podo mnou rozbila a jej úlomky ma porezali," opísal Harry spomínaný incident.



Následne Harry svojmu staršiemu bratovi povedal, aby odišiel. William vyzeral, že hádku ľutuje a ospravedlnil sa. Pri odchode Harryho požiadal, aby Meghan o nej nehovoril. "Myslíš o tom, že si ma napadol?" opýtal sa Harry. "Ja som ťa nenapadol, Harold," odvetil William.



Harry a jeho manželka Meghan prehovorili o svojich zážitkoch v britskej kráľovskej rodine v dokumentárnom seriáli, ktorý v decembri odvysielala streamovacia platforma Netflix. Šesťdielny seriál s názvom Harry & Meghan priniesol podrobnosti o zoznámení Harryho a Meghan Markleovej v roku 2016 aj o rozhodnutí tohto páru vzdať sa oficiálnych kráľovských povinností v roku 2020 a presťahovaní sa do USA. Manželia hovorili okrem iného o rasistickom podtóne v správach niektorých médií na adresu Meghan, voči ktorým sa kráľovská rodina podľa jej slov neohradila.



Harry v rozhovore pre televíznu stanicu ITV, ktorý bude odvysielaný v nedeľu, povedal, že chce mať "rodinu, nie inštitúciu". "Chcel by som späť svojho otca. Chcel by som späť svojho brata," uviedol.