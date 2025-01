Malajzia a Singapur podpísali dohodu o vytvorení hospodárskej zóny

Kuala Lumpur 7. januára (TASR) - Malajzia a Singapur v utorok oznámili dohodu o vytvorení osobitnej ekonomickej zóny v štáte Johor na juhu Malajzie s cieľom podporiť medzinárodné investície a uľahčiť pohyb tovaru a osôb. Podľa lídrov oboch krajín ide o "výnimočnú iniciatívu" v čoraz viac polarizovanom svete. TASR píše na základe správ agentúr AP, Reuters a AFP.



"Veľmi zriedkavo sa stretávame s dvomi krajinami, ktoré spolupracujú ako tím," povedal na tlačovej konferencii malajzijský premiér Anwar Ibrahim. "Tieto dve krajiny majú spoločnú stratégiu navzájom si pomáhať... a využívať svoje silné stránky... Toto je postoj, ktorý musíme zastávať, namiesto rivality a zbytočných konfliktov," dodal.



Zóna v malajzijskom štáte Johor bude ponúkať daňové úľavy, vládnu podporu či jednoduchšie predpisy pre podnikanie v rôznych odvetviach - od výroby a leteckého priemyslu až po cestovný ruch, energetiku a zdravotníctvo.



Singapurské firmy dohodou získajú prístup k lacnejšej pracovnej sile a Malajzia lepší prístup k námornému a leteckému spojeniu so Singapurom. Nová zóna by mala zlepšiť aj dopravné zápchy spôsobené každodenným dochádzaním približne 300.000 Malajzijčanov do Singapuru.



Cieľom krajín je v prvých piatich rokoch prilákať do hospodárskej zóny 50 projektov, ktoré vytvoria 20.000 kvalifikovaných pracovných miest.



Malajzia tento rok predsedá desaťčlennému Združeniu krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Singapurský premiér Lawrenca Wonga vyhlásil, že "ASEAN sa musí spojiť, hľadať spôsoby, ako môžeme zvýšiť našu hodnotu a byť konkurencieschopní spoločne", keďže ich najväčší súperi sú podľa neho za hranicami tohto regiónu.