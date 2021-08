Kabinet premiéra Malajzie Muhyiddina Yassina podal demisiu

Kuala Lumpur 16. augusta (TASR) - Malajzijský premiér Muhyiddin Yassin a jeho kabinet v pondelok podali demisiu po tom, čo mu viacerí jeho spojenci v parlamente stiahli podporu. Informoval o tom agentúra AP.



"Kabinet odovzdal demisiu (do rúk kráľovi)," napísal na Instagrame malajzijský minister pre vedu Khairy Jamaluddin krátko po stretnutí Muhyiddina s panovníkom krajiny, sultánom Abdullahom z Pahangu.



Rezignácia predsedu vlády prichádza menej než 18 mesiacov po jeho nástupe do funkcie, čím sa stal najkratšie vládnúcim premiérom v dejinách tejto ázijskej krajiny.



Premiér Muhyiddin viedol koalíciu sprevádzanú viacerými škandálmi, ktorá sa dostala k moci vlani bez konania parlamentných volieb.



Parlamentní poslanci kritizovali predsedu vlády aj za chaos v súvislosti s pandemickými opatreniami. Malajzijský minister spravodlivosti koncom júna oznámil, že núdzový stav sa skončí 1. augusta a platnosť niekoľkých nariadení, ktoré boli v rámci neho prijaté, sa ruší. Poslancov z radov odporcov vlády to však podľa AFP rozhnevalo a tvrdili, že Muhyiddin sa len snaží vyhnúť diskusii, pričom nebolo ani jasné, či kráľ súhlasil so zrušením núdzového stavu – ako to vyžaduje ústava.



Kráľovský palác následne potvrdil, že kráľ na zrušenie stavu núdze súhlas nedal, ba dokonca vyjadril "veľké sklamanie". Po zverejnení kráľovského vyhlásenia členovia zákonodarného zboru obvinili premiéra zo zrady a žiadali jeho odstúpenie.