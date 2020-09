Malajzijský líder opozície tvrdí, že má podporu na prevzatie moci

Kuala Lumpur 23. septembra (TASR) - Malajzijský opozičný líder Anwar Ibrahim v stredu vyhlásil, že si v parlamente zabezpečil dostatočnú podporu na to, aby zostavil novú vládu a stal sa premiérom. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Ako pripomenula agentúra AFP, táto krajina juhovýchodnej Ázie zažíva politický chaos od chvíle, keď vo februári padla široká koalícia zvaná Aliancia nádeje (Pakatan Harapan), ktorej súčasťou bola aj Anwarova Ľudová strana spravodlivosti (PKR) a strana Bersatu vtedajšieho premiéra Mahathira Mohamada.



Novým ministerským predsedom sa stal Muhyiddin Yassin.



Anwar podľa malajzijskej štátnej agentúry Bernama uviedol, že má "pôsobivú" a "presvedčivú" podporu medzi poslancami a môže tak zostaviť silnú novú vládu.



Hoci Anwar, ktorý sa už dlho snaží stať sa predsedom malajzijskej vlády, povedal, že má dostatočnú podporu na zbavenie moci premiéra Muhyiddina, nespresnil, koľko poslancov mu podporu prisľúbilo, všíma si denník New Straits Times.



Vláde musí vysloviť podporu väčšina z 222-členného parlamentu.



Anwara (73) čoskoro čaká audiencia u malajzijského kráľa.



"Toto nie je pokútna vláda, je to vláda, ktorá má mandát a podporu. Samozrejme, je to vláda malajzijskej majority, ale bude inkluzívna, aby zastupovala každú komunitu," uvádza sa v zápise Anwarovej stredajšej tlačovej konferencie v Kuala Lumpure, ktorý zverejnil denník The Star.