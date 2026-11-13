< sekcia Zahraničie
Malajzia podozrieva Speedmatrix z nelegálneho vývozu čipov Nvidie
Speedmatrix ako dcérska firma singapurskej technologickej spoločnosti Megaspeed môže podľa malajzijského ministerstva investícií, obchodu a priemyslu dovážať čipy bez osobitného povolenia.
Autor TASR
Kuala Lumpur 13. novembra (TASR) - Malajzijské úrady vyšetrujú spoločnosť Speedmatrix pre podozrenie z nelegálneho vývozu pokročilých čipov určených na umelú inteligenciu (AI). Vyšetrovanie súvisí s podozrením, že čipy americkej spoločnosti Nvidia sa napriek vývozným obmedzeniam dostávali do Číny. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Speedmatrix ako dcérska firma singapurskej technologickej spoločnosti Megaspeed môže podľa malajzijského ministerstva investícií, obchodu a priemyslu dovážať čipy bez osobitného povolenia. Od júla minulého roka však na ich ďalší vývoz alebo prepravu cez Malajziu potrebuje povolenie. Úrady preto preverujú, či spoločnosť dovezené čipy exportovala do iných krajín zákonným spôsobom. Malajzia pri vyšetrovaní spolupracuje so Singapurom a USA.
Megaspeed čelí vyšetrovaniu aj v Singapure pre podozrenie, že servery so zabudovanými čipmi Nvidie mohli cez Malajziu smerovať inam, než bolo uvádzané v dokumentoch.
Šéf Nvidie Jensen Huang vo štvrtok odstúpil z funkcie pre mimomanželský vzťah. Podľa médií mal pomer s bývalou manažérkou Megaspeedu Alice Huangovou, ktorú podozrievajú zo špionáže pre Čínu. Nvidia v dôsledku tohto škandálu stratila takmer pol bilióna dolárov trhovej hodnoty.
Singapur Alice Huangovej vo februári zakázal opätovný vstup, pretože vyšetrovateľom poskytla nepresné informácie o svojom pôsobení v Megaspeede. Nevyšetroval ju však pre špionáž.
Speedmatrix ako dcérska firma singapurskej technologickej spoločnosti Megaspeed môže podľa malajzijského ministerstva investícií, obchodu a priemyslu dovážať čipy bez osobitného povolenia. Od júla minulého roka však na ich ďalší vývoz alebo prepravu cez Malajziu potrebuje povolenie. Úrady preto preverujú, či spoločnosť dovezené čipy exportovala do iných krajín zákonným spôsobom. Malajzia pri vyšetrovaní spolupracuje so Singapurom a USA.
Megaspeed čelí vyšetrovaniu aj v Singapure pre podozrenie, že servery so zabudovanými čipmi Nvidie mohli cez Malajziu smerovať inam, než bolo uvádzané v dokumentoch.
Šéf Nvidie Jensen Huang vo štvrtok odstúpil z funkcie pre mimomanželský vzťah. Podľa médií mal pomer s bývalou manažérkou Megaspeedu Alice Huangovou, ktorú podozrievajú zo špionáže pre Čínu. Nvidia v dôsledku tohto škandálu stratila takmer pol bilióna dolárov trhovej hodnoty.
Singapur Alice Huangovej vo februári zakázal opätovný vstup, pretože vyšetrovateľom poskytla nepresné informácie o svojom pôsobení v Megaspeede. Nevyšetroval ju však pre špionáž.