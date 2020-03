Malajzia potvrdila prvé dve úmrtia na koronavírus

Kuala Lumpur 17. marca (TASR) - Malajzia potvrdila v utorok prvé dve úmrtia na ochorenie vyvolávané novým koronavírusom. Počet potvrdených prípadov nákazy v krajine dosiahol 673, informoval singapurský denník The Strait Times.



Malajzia má najvyšší počet prípadov nákazy spomedzi krajín juhovýchodnej Ázie. K obom úmrtiam došlo v priebehu utorka.



Prvou obeťou koronavírusu v Malajzii je 60-ročný pastor baptistického zboru v meste Kuching ležiacom na ostrove Borneo. Úrady monitorujú ďalších 193 ľudí, ktorí prišli s pastorom do blízkeho kontaktu a boli umiestnení do domácej karantény. Kde sa pastor nakazil, nie je známe.



Druhým zosnulým je 34-ročný muž, ktorý zomrel na juhu Malajského polostrova v štáte Johor. Tento pacient sa nakazil na masovom náboženskom zhromaždení, ktoré sa konalo koncom februára v mešite v malajzijskom hlavnom meste Kuala Lumpur.



Viac ako polovica prípadov nákazy potvrdených v Malajzii súvisí s uvedeným náboženským zhromaždením v Kuala Lumpure, na ktorom sa zúčastnilo asi 16.000 ľudí vrátane cudzincov.



Od stredy (18.3.) až do 31. marca budú v Malajzii platiť prísne opatrenia v snahe zamedziť ďalšiemu šíreniu vírusu. Zatvorené budú všetky firmy a školy a zakázané všetky verejné zhromaždenia. Občania Malajzie budú mať zakázané cestovať do zahraničia a do krajiny nebudú môcť prichádzať ani zahraniční turisti. Malajzijčania prichádzajúci z cudziny budú musieť podstúpiť vyšetrenie a zostať v 14-dňovej domácej izolácii.



Naďalej však bude fungovať doprava a zostanú otvorené obchody s potravinami, banky či lekárne.