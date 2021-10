V Malajzii klesol počet nakazených, zmiernili cestovné obmedzenia

Kuala Lumpur 11. októbra (TASR) - Malajzijčania zaočkovaní proti koronavírusu môžu od pondelka cestovať aj ďalej mimo svojho bydliska. Zrušenie príslušného zákazu prijatého v máji v rámci tretieho lockdownu súvisí s poklesom počtu nových prípadov nákazy, informovala agentúra DPA.



K zmierneniu reštrikcií dochádza v čase, keď táto ázijská krajina s takmer 33 miliónmi obyvateľov dosiahla cieľ, a to 90-percentnú zaočkovanosť dospelej populácie, a zaznamenala najnižší denný počet prípadov infekcie od júla. V pondelok miestne úrady hlásili približne ďalších 6700 infikovaných.



Vláda ďalej uviedla, že zaočkovaní Malajzijčania môžu tiež odteraz cestovať aj do zahraničia bez toho, aby museli najskôr získať od nej povolenie.



Ako si všíma DPA, vycestovať do Malajzie je naďalej zložité, hranice štátu sú totiž pre turistov uzavreté od marca minulého roku. Vláda v septembri oznámila, že plánuje prediskutovať eventuálne opatrenia v súvislosti s opätovným otvorením hraníc.



V Malajzii zaznamenali dosiaľ zhruba 2,3 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 27.329 súvisiacich úmrtí.