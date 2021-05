Malajzia pre prudký nárast prípadov nákazy zavedie tvrdý lockdown

Kuala Lumpur 28. mája (TASR) - Malajzia oznámila v piatok zavedenie celoštátneho lockdownu s cieľom zamedziť prudkému nárastu nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorý dohnal tamojší zdravotnícky systém na pokraj jeho kapacít, informovala agentúra AFP.



Úrady z rekordných denných nárastov počtu novoinfikovaných v tejto prevažne moslimskej krajine vinia nákazlivejšie varianty koronavírusu SARS-CoV-2, ako aj zhromaždenia súvisiace s posvätným mesiacom ramadán a sviatkom íd al-fitr (13. máj).



Po zverejnení piatkovej rekordnej bilancie (8290 nových prípadov nákazy) malajzijský premiér Muhyiddin Yassin oznámil, že od utorka bude v krajine platiť "úplny lockdown".



To znamená "úplne zavretie všetkých sociálnych a ekonomických sektorov", pričom otvorené zostanú len obchody a zariadenia považované za nevyhnutné, priblížil premiér. Obmedzenia budú platiť najmenej do 14. júna.



Táto ázijská krajina s 32 miliónmi obyvateľov zaznamenala dosiaľ 549.514 prípadov nákazy a 2552 súvisiacich úmrtí. V porovnaní so zvyškom sveta tieto čísla nie sú obzvlášť vysoké, vírus sa však v posledných týždňoch začal šíriť tak rýchlo, že hrozí dosiahnutie maximálnych kapacít zdravotníckeho systému, analyzuje AFP.



Úrady sľúbili zrýchlenie vakcinačnej kampane a poskytnutie finančnej pomoci tým, ktorých nepriaznivo ovplyvní lockdown.