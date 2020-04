Malajzia predĺžila platnosť reštrikcií aj počas ramadánu

Kuala Lumpur 23. apríla (TASR) - Karanténne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu budú v Malajzii v platnosti minimálne do 12. mája. Oznámil to vo štvrtok malajzijský premiér Muhyiddin Yassin počas televízneho príhovoru pri príležitosti začiatku moslimského pôstneho mesiaca ramadán.



Počet nových prípadov ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus, sa darí v Malajzii udržiavať už týždeň pod hranicou 100 denne. Z celkového počtu 5603 infikovaných osôb sa už 63 percent vyliečilo a 95 ľudí nákaze podľahlo, informovala agentúra DPA.



Yassin však aj napriek tomu nevylúčil, že platnosť karanténnych opatrení by mohla byť predĺžená aj po 12. máji. "Je možné, že vo vašich dedinách nebudete môcť oslavovať Hari Raya (sviatok konca ramadánu)," varoval premiér obyvateľov tejto prevažne moslimskej krajiny.



Karanténne opatrenia boli v Malajzii zavedené 18. marca s tým, že obyvatelia krajiny môžu opúšťať svoje domovy len v prípade, ak idú nakupovať potraviny, alebo iné základné potreby, prípadne, ak pracujú v zamestnaniach, ktoré sú potrebné pre chod spoločnosti. Za porušenie týchto opatrení bolo v Malajzii zatknutých už najmenej 20.000 ľudí.