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Malajzia vráti do Mjanmarska vyše 6500 migrantov
Oznámenie prišlo päť dní po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (MSD) rozhodol, že Mjanmarsko sa dopustilo genocídy na Rohingoch.
Autor TASR
Kuala Lumpur 24. novembra (TASR) - Malajzia v decembri vráti do Mjanmarska viac ako 6500 migrantov. V utorok to v parlamente oznámil premiér Anwar Ibrahim. Krajina sa tak snaží vyriešiť dlhodobý problém so žiadateľmi o azyl. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Oznámenie prišlo päť dní po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (MSD) rozhodol, že Mjanmarsko sa dopustilo genocídy na Rohingoch. Súd zároveň nariadil, aby mjanmarské úrady umožnili utečencom bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat.
Podľa Anwara prepravia 6. a 7. decembra tri lode do Mjanmarska 1500 jeho občanov. Ďalších 5303 ľudí odletí v priebehu decembra lietadlami, ktoré zaplatí mjanmarská vláda.
Malajzia už koncom septembra vrátila do Mjanmarska približne 1500 migrantov v rámci programu, ktorý vyvolal obavy ľudskoprávnych organizácií. V októbri Kuala Lumpur oznámil, že bude od Mjanmarska žiadať vysvetlenie správ, podľa ktorých armáda zadržiava stovky vrátených migrantov. Anwar sa k tomu v utorok nevyjadril.
Premiér zároveň uviedol, že Turecko nie je pripravené zvážiť prijatie 10.000 rohinských utečencov z Malajzie. Ich presídlenie do Turecka minulý piatok navrhol podpredseda malajzijskej vlády Ahmad Zahid Hamidi. Jeho vyhlásenie však neskôr bez vysvetlenia zmizlo z Facebooku. Malajzia teraz zváži presídlenie utečencov do iných krajín vrátane členov Organizácie islamskej spolupráce (OIS).
Rohingovia, prenasledovaná prevažne moslimská menšina, tvoria podľa OSN dve tretiny zo 190.000 mjanmarských utečencov a žiadateľov o azyl v Malajzii. Tá patrí k štátom s najväčším počtom utečencov v juhovýchodnej Ázii. Kuala Lumpur nepodpísal Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a ich štatút oficiálne neuznáva.
Oznámenie prišlo päť dní po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (MSD) rozhodol, že Mjanmarsko sa dopustilo genocídy na Rohingoch. Súd zároveň nariadil, aby mjanmarské úrady umožnili utečencom bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat.
Podľa Anwara prepravia 6. a 7. decembra tri lode do Mjanmarska 1500 jeho občanov. Ďalších 5303 ľudí odletí v priebehu decembra lietadlami, ktoré zaplatí mjanmarská vláda.
Malajzia už koncom septembra vrátila do Mjanmarska približne 1500 migrantov v rámci programu, ktorý vyvolal obavy ľudskoprávnych organizácií. V októbri Kuala Lumpur oznámil, že bude od Mjanmarska žiadať vysvetlenie správ, podľa ktorých armáda zadržiava stovky vrátených migrantov. Anwar sa k tomu v utorok nevyjadril.
Premiér zároveň uviedol, že Turecko nie je pripravené zvážiť prijatie 10.000 rohinských utečencov z Malajzie. Ich presídlenie do Turecka minulý piatok navrhol podpredseda malajzijskej vlády Ahmad Zahid Hamidi. Jeho vyhlásenie však neskôr bez vysvetlenia zmizlo z Facebooku. Malajzia teraz zváži presídlenie utečencov do iných krajín vrátane členov Organizácie islamskej spolupráce (OIS).
Rohingovia, prenasledovaná prevažne moslimská menšina, tvoria podľa OSN dve tretiny zo 190.000 mjanmarských utečencov a žiadateľov o azyl v Malajzii. Tá patrí k štátom s najväčším počtom utečencov v juhovýchodnej Ázii. Kuala Lumpur nepodpísal Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a ich štatút oficiálne neuznáva.