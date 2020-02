Koronavírus vás nezmení na zombíka, vyvracia fámy malázijská vláda

Kuala Lumpur 2. februára (TASR) - Smrtiaci koronavírus pochádzajúci z Číny nespôsobuje, že sa nakazené obete správajú ako zombíci, zdôrazňovala v nedeľu malajzijská vláda v sociálnych médiách. Vládni predstavitelia sa tak snažia vyvrátiť dezinformácie šíriace sa o epidémii nového vírusu.



V Malajzii je zatiaľ potvrdených osem nakazených ľudí, všetko sú to čínski občania, uviedla tlačová agentúra AFP.



Zdravotnícke úrady sa usilujú zastaviť šírenie vírusu, ale niektorí užívatelia sociálnych sietí v Malajzii spájajú chorobu s chodiacimi mŕtvolami.



Malajzijské ministerstvo zdravotníctva odmietlo na Twitteri túto fámu a napísalo: "Tvrdenie, že jednotlivci nakazení týmto vírusom sa budú správať ako zombíci, nie je pravdivé... Pacienti sa môžu uzdraviť."



Množstvo odkazov v Malajzii na sociálnych sieťach obsahuje aj chybné počty úmrtí alebo nakazených ľudí v krajine.



Polícia zatkla šesť osôb za šírenie dezinformácií o novom koronavíruse, uviedol vo vyhlásení malajzijský úrad pre telekomunikácie a multimédiá.



Zatiaľ poslednou zatknutou bola vo štvrtok 30. januára 28-ročná žena, ktorú vyšetrujú za "nezákonné používanie sieťových zariadení".



Ak ženu odsúdia, môže dostať pokutu až do výšky 50.000 ringgitov (11.040 eur) alebo ju pošlú na rok do väzenia, alebo dostane oba tresty.



Vírus zabil v Číne vyše 300 ľudí a nakazilo sa ním vyše 14.300 ďalších osôb. Nový koronavírus označený 2019-nCoV si na Filipínach vyžiadal prvú obeť na živote - ide o prvý prípad úmrtia v súvislosti s týmto infekčným ochorením mimo územia Číny.