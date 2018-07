Malajzijský expremiér Razak zložil poslanecký sľub

Z volebného súboja Razaka nevyradili ani podozrenia z korupcie.

Kuala Lumpur 16. júla (TASR) - Novozvolení poslanci malajzijského parlamentu v pondelok slávnostne zložili ústavou predpísaný sľub a ujali sa svojich funkcií. Už na prvom zasadnutí však došlo k sporom ohľadom nominovania a voľby nového predsedu zákonodarného zboru, ktoré vyvolala opozícia.



Svoj sľub v pondelok nezložil len jediný poslanec, minister vnútra Muhyiddin Yassin, ktorý sa zotavuje po operácii. Medzi 221 prisahajúcimi poslancami bol aj bývalý premiér Najib Razak (vysl. Nadžíb Razák), ktorý je obvinený z korupcie.



Práve tento korupčný škandál viedol k porážke Razakovej koalície Národný front v májových parlamentných voľbách, ktoré vyhrala opozícia vedená 92-ročným bývalým autoritárskym premiérom Mahathirom Mohamadom. Ten sa tak stal najstarším zvoleným vodcom krajiny na svete.



Razak bol však medzi tými kandidátmi svojej koalície, ktorí poslanecký mandát vo voľbách získali. Pred novinármi v pondelok vyhlásil, že chce "slúžiť ľudu, byť konštruktívnym poslancom opozície a... zabezpečiť, aby demokracia" v jeho "krajine bola zmysluplná a zdravá".



Z volebného súboja Razaka nevyradili ani podozrenia z korupcie - podľa zákona by sa o mandát nemohol uchádzať len vtedy, ak by bol uznaný za vinného a odsúdený na viac ako rok väzenia či zaplatenie pokuty vyššej ako 2000 ringgitov.



Expremiér Razak bol začiatkom júla zadržali a následne obžalovali z trojnásobného zneužitia právomoci verejného činiteľa. Obvinenie súvisí so škandálom okolo sprenevery prostriedkov štátneho rozvojového fondu 1MDB, ktorý Razak založil v roku 2009.



Podľa amerických vyšetrovateľov Razakovi spolupracovníci z fondu ukradli a preprali 4,5 miliardy dolárov, z čoho bolo takmer 700 miliónov údajne prevedených priamo na expremiérov osobný účet. Polícia pri Razakovom zatýkaní našla v jeho byte peňažnú hotovosť 114 miliónov malajzijských ringgitov (24,4 milióna eur).



Razak, ktorý akékoľvek previnenie odmieta, bol po zadržaní prepustený na kauciu. Spolu s manželkou však museli odovzdať pasy a nemôžu vycestovať z krajiny.