Malajzijský premiér vynechal prísahu kabinetu, je v karanténe

Kuala Lumpur 30. augusta (TASR) - Malajzijský premiér Ismail Sabri Yaakob bol pre obavy z možnej nákazy koronavírusom nútený v pondelok zmeškať slávnostnú prísahu svojho vlastného nového kabinetu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Ismail Sabri, ktorý sa ujal úradu len pred vyše týždňom a uplynulý piatok vymenoval svojich ministrov, je na dva týždne v karanténe, pretože prišiel do kontaktu s osobou neskôr pozitívne testovanou na koronavírus.



Tieto preventívne opatrenia znamenajú, že nový premiér vynechá aj utorkové oslavy Dňa nezávislosti Malajzie a namiesto toho sa na nich "zúčastní virtuálne", uvádza sa vo vyhlásení úradu predsedu vlády.



Nový námestník ministra školstva v Sabriho vláde Mohamad Alamin takisto musí vynechať tohtotýždňové udalosti, pretože mal pozitívny test na koronavírus.



V Malajzii zaznamenali v pondelok nové denné prípady nákazy pod hranicou 20.000, a to prvýkrát za takmer týždeň. Uplynulý štvrtok pritom krajina hlásila rekord 393 úmrtí súvisiacich s koronavírusom a takmer 25.000 nových prípadov infekcie, teda najviac za jeden deň.



Prudko stúpajúce počty, zďaleka najvyššie na obyvateľa v juhovýchodnej Ázii a jedny z najvyšších celosvetovo, krajina zaznamenáva napriek lockdownu platnému od mája, keď počty prípadov dosahovali 4000 denne. Tieto oficiálne údaje poskytol portál Oxfordskej univerzity Our World in Data.



Kritika riešenia pandémie na adresu vlády donútila predchádzajúceho premiéra Muhyiddina Yassina odstúpiť, čo otvorilo cestu Ismailovi Sabrimu, ktorý bol ministrom obrany a krátko aj podpredsedom vlády, aby sa stal šéfom kabinetu.