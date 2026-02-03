Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Zahraničie

Malajzijský súd oslobodil Francúza obvineného z drogovej činnosti

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obchodovanie s drogami a ich držba sú v Malajzii závažné trestné činy, za ktoré je možné uložiť trest smrti, najmä v prípadoch nájdenia veľkého množstva omamných látok.

Autor TASR
Kuala Lumpur 3. februára (TASR) — Súd v malajzijskom meste Alor Setar v utorok zbavil obvinení 34-ročného francúzskeho občana Toma Félixa, ktorému hrozil trest smrti za osem obvinení súvisiacich s prechovávaním a predajom drog. Na slobodu sa dostal po 909 dňoch väzenia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Prokuratúre sa podľa sudkyne nepodarilo dokázať, že Félix vlastnil alebo prechovával drogy, nariadila preto jeho prepustenie na slobodu. Zatiaľ však zostáva vo väzbe a prepustiť by ho mali v najbližších dňoch.

Félixa, bývalého manažéra spoločnosti Veolia, a jeho malajzijského obchodného partnera zadržali 9. augusta 2023 na ostrove Langkawi po tom, čo polícia objavila v dome, kde bývali, 1,86 kilogramu kanabisu. Úrady neskôr uviedli, že priamo u Félixa sa našlo 11,7 gramu tejto drogy.

Ak by bol Félix uznaný za vinného, hrozil by mu trest smrti alebo súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 104 rokov, ako aj 54 úderov palicou a pokuta 31.000 dolárov.

Obchodovanie s drogami a ich držba sú v Malajzii závažné trestné činy, za ktoré je možné uložiť trest smrti, najmä v prípadoch nájdenia veľkého množstva omamných látok. V tejto krajine juhovýchodnej Ázie však od roku 2018 nevykonali nijakú popravu.
.

Neprehliadnite

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku