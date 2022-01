Záplavy v Malajzii trápia krajinu, tisícky ľudí evakuovali

Kuala Lumpur 2. januára (TASR) - Veľkú časť Malajzie zasiahli v nedeľu záplavy, pre ktoré museli byť zo svojich domovov evakuované tisícky ľudí. Tamojší úrad pre zvládanie katastrof informoval, že záplavy aktuálne sužujú sedem malajzijských štátov, a to Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Malaccu, Negeri Sembilan a Sabah.



Svoje domovy v nich muselo podľa údajov tohto úradu opustiť 8727 ľudí. Útočisko našli v niektorom z 128 dočasne zriadených prístreškov, približuje agentúra Reuters.



Silné dažde sužujú Malajziu ostatné dva týždne. Celkovo pre ne evakuovali vyše 125.000 ľudí, z ktorých sa však do svojich domov medzičasom mohlo vrátiť vyše 117.000.



Záplavy sú na východnom pobreží Malajzie pomerne bežné počas obdobia monzúnových dažďov trvajúceho zvyčajne od októbra do marca. Až neobvykle výdatné dažde však tentokrát začali 17. decembra. Z domovov následne vyhnali tisíce ľudí a vyťažili záchranné zložky v krajine. Záplavy si zároveň dosiaľ vyžiadali aj 50 obetí na životoch, pričom nezvestní sú prinajmenšom dvaja ľudia.



Podľa meteorológov majú silné dažde v krajine naďalej pretrvávať. Úrady tiež varovali obyvateľov žijúcich pri západnom pobreží Malajzie pred vysokými prílivovými vlnami, očakávanými v dňoch 2. až 5. januára.



Malajzia informovala, že na pomoc obyvateľom zasiahnutým záplavami vyčlení 1,4 miliardy ringgitov (296.950 milióna eur). Zároveň požiadala tzv. zelený klimatický fond OSN o príspevok vo výške približne 2,6 milióna eur, pričom túto sumu chce využiť na vypracovanie plánu zameraného na zvládanie dôsledkov klimatických zmien.