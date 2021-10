Malála Júsufzajová vyzvala Taliban na znovuotvorenie dievčenských škôl

Kábul 18. októbra (TASR) - Nositeľka Nobelovej ceny za mier Malála Júsufzajová, ktorá ešte ako školáčka prežila útok militantov, vyzvala novú vládu Talibanu v Kábule, aby umožnila dievčatám návrat do škôl. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.



"Zrušte faktický zákaz vzdelávania pre dievčatá a okamžite opäť otvorte dievčenské stredné školy," píše sa v otvorenom liste adresovanom Talibanu, pod ktorý sa podpísala táto 24-ročná pakistanská aktivistka za ženské vzdelávanie, ako aj viacero aktivistiek a aktivistov z Afganistanu.



Malálu Júsufzajovú sa pakistanská odnož Talibanu pokúsila zavraždiť keď mala 15 rokov, pretože verejne presadzovala právo dievčat na vzdelanie.



"Afganistan je v súčasnosti jedinou krajinou na svete, ktorá zakazuje vzdelávanie dievčat," uviedli signatári listu, medzi ktorými je aj šéfka Afganskej nezávislej komisie pre ľudské práva (AIHRC) Šaharzád Ákbarová.



Vyzvali tiež predstaviteľov moslimských krajín, aby sa radikálnemu fundamentalistickému hnutiu Taliban pokúsili vysvetliť, že islamské náboženstvo nezakazuje dievčatám chodiť do školy.



Autori zároveň apelovali na krajiny G20, aby finančne podporili vzdelávací plán pre afganské deti. Spolu s listom bola zverejnená aj petícia, ktorú podpísalo už približne 640.000 ľudí.



Júsufzajovú 9. októbra 2012 postrelil do hlavy a krku člen Talibanu, keď sa vracala domov zo školy. Militantnému hnutiu sa nepáčil jej protest proti výkladu islamu obmedzujúcemu právo dievčat na vzdelanie, ktorý talibovia presadzovali v pakistanskom údolí Svát.