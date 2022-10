Malála navštívila po ničivých záplavách pakistanské ženy

Karáči 12. októbra (TASR) - Aktivistka za práva žien a laureátka Nobelovej ceny za mier Malála Júsafzajová sa v stredu stretla s obeťami ničivých záplav počas monzúnovej sezóny v Pakistane. Svoju vlasť navštívila iba druhýkrát odvtedy, čo ju pred desaťročím postrelil člen Talibanu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Katastrofické záplavy toto leto postihli tretinu Pakistanu, svoje domovy muselo opustiť osem miliónov ľudí a škody sa odhadujú na 28 miliárd dolárov. Medzi ľuďmi, ktorí žijú v tisíckach provizórnych táborov po celej krajine sa tiež objavila malária, nákaza horúčkou dengue a podvýživa.



Júsafzajová navštívila tábory vo vidieckej provincii Sindh, kde sa stretla so ženami, ktoré ušli zo zatopených dedín. Označila ich za "veľmi statočné", uviedli vo vyhlásení miestne úrady. Vyjadrila aj obavy z vplyvu záplav na vzdelávanie, keďže bolo poškodených 12.000 škôl a dva milióny detí vynechávajú školskú dochádzku.



Malálu Júsufzajovú sa pakistanská odnož Talibanu pokúsila zavraždiť, keď mala 15 rokov a autobusom sa vracala zo školy. Za to, že verejne presadzovala právo dievčat na vzdelanie v pakistanskom údolí Svát, ju islamský radikál postrelil do hlavy. Mladé dievča s ťažkým poranením krku a lebky neskôr letecky previezli do Británie, kde podstúpila niekoľko náročných zákrokov, vrátane plastickej operácie lebky a tváre a potom na celosvetovej scéne pokračovala v obhajovaní práva žien na vzdelanie. V roku 2014 sa stala najmladšou držiteľkou Nobelovej ceny za mier a európsky parlament jej v roku 2013 udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.



Militantná skupina, známa pod názvom Tehríke Tálibán Pákistán (TTP/Pakistanský Taliban), viedla dlhé roky povstanie, ktoré sa skončilo veľkou operáciou armády v roku 2014.



Skupina sa však znovu v oblasti vynorila po návrate Talibanu k moci v Afganistane, a v utorok protestovali tisíce ľudí proti zhoršeniu bezpečnosti.