Maľarová: Priehradu odpálili Rusi, aby bránili Ukrajine v ofenzíve

Kyjev 11. júna (TASR) - Kachovskú priehradu odpálili ruské jednotky, aby zabránili ukrajinským vojakom v postupe v juhoukrajinskej Chersonskej oblasti, uviedla v nedeľu námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



Ukrajina obvinila ruské sily z odpálenia priehrady zvnútra vodnej elektrárne, ktorá sa na nej nachádza. Oblasť okupuje Rusko od prvých týždňov vojenskej invázie na susednú Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022.



Moskva zničenie Kachovskej priehrady pripisuje Kyjevu. Obe strany sa pritom navzájom obviňujú z ostreľovania civilistov v čase, keď v oblasti postihnutej rozsiahlymi záplavami prebiehajú záchranné operácie, píše agentúra Reuters.



"Explózia vodnej elektrárne Kachovka bola zjavne vykonaná so zámerom zabrániť ukrajinským obranným silám v spustení ofenzívy v úseku Chersonu," napísala Maľarová na platforme Telgram.



Cieľom akcie, po ktorej rozsiahla povodeň zaplavila mestá a dediny, bolo podľa nej aj umožnenie nasadenia ruských záloh v Záporožskej oblasti a v okolí východoukrajinského mesta Bachmut.



Po záplavách, ktoré oblasť zasiahli po zničení priehrady, je naďalej nezvestných 35 ľudí vrátane detí, spresnil v nedeľu podľa agentúry AFP ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko. Ukrajinská prokuratúra označila záplavy za "najhoršiu environmentnálnu katastrofu od Černobyľu".



Klymenko dodal, že v juhoukrajinskej Chersonskej a Mykolajivskej oblasti bolo zaplavených 77 miest a dedín. Záplavy pripravili o život päť ľudí v Cheronskej a jedného človeka v Mykolajivskej oblasti. Minister vo vyhlásení uviedol, že evakuovaných bolo dovedna 3700 ľudí.



Do vôd rieky Dneper a Čierneho mora sa výsledkom zničenia Kachovskej priehrady dostalo 450 ton motorového oleja. Odpálenie priehrady v súčasnosti na Ukrajine vyšetruje viac než 170 prokurátorov, píše AFP.