Maľarová: Ukrajina dostala len desať percent zbraní, o ktoré žiadala

Kyjev 14. júna (TASR) - Ukrajina dostala dosiaľ len desať percent z množstva zbraní, o ktoré požiadala západné krajiny na obranu pred ruskou ofenzívou. V utorok to uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Z toho, čo sme povedali, že potrebujeme, sme dostali iba okolo desať percent," uviedla Maľarová v televízii s tým, že Západ by mal dodávky zbraní urýchliť. V tejto súvislosti vyzvala na "jasný časový rámec" a upozornila, že akékoľvek meškanie prisľúbených dodávok predstavuje riziko, že ruské sily obsadia ďalšie časti ukrajinského územia.



"Nemôžeme čakať veľmi dlho, pretože situácia je veľmi komplikovaná," povedala ohľadom postupu ruskej armády v Donbase na východe Ukrajiny. Moskva sa tam pokúša ovládnuť územie celej Luhanskej oblasti.



"Bez ohľadu na to, ako veľmi sa Ukrajina snaží, bez ohľadu na to, aká profesionálna je naša armáda, bez pomoci západných partnerov túto vojnu nevyhráme," varovala Maľarová.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na online brífingu vyzval Západ na dodanie zbraní s dlhým dosahom a kritizoval zdržanlivý postoj niektorých európskych lídrov. "Ak nedôjde k urýchleniu dodávok zbraní, nastane stagnácia... Ľudia budú naďalej zomierať," varoval Zelenskyj. "Ak dostaneme zbrane, pohneme sa vpred," zdôraznil.



Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka potrebuje Ukrajina okrem iných ťažkých zbraní ešte 1000 húfnic, 500 tankov a 1000 dronov.