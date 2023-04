Maľarová: Ukrajina oficiálne nevyhlási začiatok protiofenzívy

Kyjev 19. apríla (TASR) - Ukrajina oficiálne neohlási spustenie očakávanej jarnej protiofenzívy proti ruským silám, pretože informácie a týchto plánoch sú predmetom utajenia. V stredajšom rozhovore pre tamojšiu verejnoprávnu stanicu to uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. TASR informuje na základe správy stanice CNN.



"Je dôležité si uvedomiť, že to nebude tak, že ozbrojené sily (Ukrajiny) jedného dňa vyhlásia: zajtra spúšťame protiofenzívu," povedala Maľarová. "V čase vojny je to nemožné, pretože ide o utajované informácie," vysvetlila. Dodala, že deň začiatku protiofenzívy bude stanovený tak, aby nepriateľ nemal čas na prípravu.



"Musíme pochopiť, že ozbrojené sily sa neustále – každodenne – pripravujú na úplné oslobodenie našich území," povedala Maľarová s tým, že to predstavuje obrovský komplex opatrení a nejde len o protiofenzívu.



Ako ďalej poznamenala, táto protiofenzíva nebude zahŕňať len niekoľko operácií, ale pôjde skôr o širšie úsilie, ako dosiahnuť strategický cieľ, ktorým je oslobodenie celého ukrajinského územia od ruskej okupácie. Maľarová dodala, že súčasťou protiofenzívy bude aj výcvik ukrajinských síl.